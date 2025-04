Zubac prešao i Shaquillea: Postao rekorder NBA-a zbog poteza koji ga je učio Abdul-Jabbar

Hrvatski košarkaš Ivica Zubac briljira u La Clippersima i igra sezonu kakvu nije ni sanjao. Osim što ima prosjeke od 16.7 poena i 12.6 skokova po utakmici sada je postao i rekorder NBA lige. Zubac je prvi igrač u NBA-u koji je zabio više od 200 udica u sezoni.

Naime, horok ili udica (eng. hook shot) je vrsta šuta u kojem igrač ispruženom rukom sa strane baca loptu bočno iznad glave kako bi je pokušao ubaciti u koš. Ruka s kojom igrač šutira izbacuje loptu u obliku udice te otuda dolazi i naziv.

Legenda NBA i drugi najbolji strijelac u povijesti lige Kareem Abdul-Jabbar bio je poznat po svojoj varijaciji zvanoj sky hook, a jednom je prilikom i rekao kako ga je Zubac zamolio, dok je još igrao u Lakersima da ga nauči tom potezu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Da budem iskren, jedino me Ivica Zubac to tražio. Interesirao se kako ga naučiti, što mi se činilo i logičnim jer njegova visina i talent taj potez mogu ponovno učiniti popularnim. Nije mi previše jasno zašto me više igrača nije upitalo o horoku, mislim da je to odličan potez jer s visokim postotkom postižete poene", rekao je još 2019. Jabbar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Taj se podatak broji od sezone 1996./97., a dosadašnji je rekord držao Shaquille O'Neal koji ih je 1999./00. ubacio 195. Zubac je dvije utakmice prije kraja sezone na 202 takva ubačaja.

POGLEDAJTE VIDEO: Bruno ostao zabezeknut pitanjem novinara: 'Ne želim voditi medijski rat'

Tekst se nastavlja ispod oglasa