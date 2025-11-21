Orlando pregazio Clipperse, Zubac briljirao i postavio novi rekord

Košarkaši Orlando Magica uvjerljivo su na svom terenu svladali Los Angeles Clipperse 129-101, a hrvatski centar Ivica Zubac postigao je 14 koševa i čak 19 skokova, što mu je rekord sezone.

Utakmicu su obilježili Jalen Suggs (23) i Franz Wagner (20), dok su kod Clippersa raspoloženi bili samo Zubac i James Harden s 31 košem i osam asistencija. Momčad iz Los Angelesa, desetkovana ozljedama, upisala je tako deveti poraz u posljednjih deset utakmica, a ovo im je bio četvrti susret na teškoj gostujućoj turneji od sedam utakmica.

Tyrese Maxey postigao je 54 poena i tako inspirirao gostujuće Philadelphia 76erse na pobjedu od 123-114 u produžetku u Milwaukeeju protiv Bucksa. U 47 minuta igre Maxey je pogodio je 18 od 30 koševa iz igre, 6 od 15 trica i 12 od 14 slobodnih bacanja, uz devet asistencija i pet skokova.

Domaći igrač Myles Turner pogodio je tricu 15 sekundi prije kraja i doveo Buckse u vodstvo od 106-104, ali Maxey je pogodio dva slobodna bacanja sedam sekundi prije kraja regularnog vremena za produžetak. Maxey je postigao šest poena u produžetku, a Sixersi su dominirali i pobijedili.

Paul George dodao je 21 poen za Philadelphiju, a Ryan Rollins 32 za Milwaukee, koji je igrao bez ozlijeđene zvijezde Giannisa Antetokounmpa. Gostima je nedostajao kamerunski centar Joel Embiid.

U San Antoniju, De'Aaron Fox je postigao 26 poena, a Keldon Johnson 25 s klupe, što je odvelo Spurse do njihove treće uzastopne pobjede nad gostujućom Atlantom 135-126. Spursi su bez Victora Wembanyame zbog ozljede tetive koljena.

Španjolac Santi Aldama postigao je 29 poena, a australski centar Jock Landale dodao je 21 s klupe, te je Memphis pobijedio Sacramento Kingse 137-96. Kingsi su izgubili osmi put zaredom, a Dario Šarić opet nije ulazio u igru.

