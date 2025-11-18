FREEMAIL
LOŠA NOĆ ZA HRVATE /

Superstar postao tragičar, Clippersima nije pomogao 'double-double' Ivice Zubca

Foto: Imagn Images/ddp Usa/profimedia

Zubac je u porazu Clippersa u Philadelphiji na terenu proveo 33:56 minuta i za to vrijeme ubacio 14 koševa (šut za dva 7-13) uz 13 skokova te po jednu asistenciju i osvojenu loptu

18.11.2025.
8:49
Hina
Imagn Images/ddp Usa/profimedia
Oba hrvatska košarkaša koja su nastupila u ponedjeljak u NBA ligi pretrpjela su poraze sa svojim momčadima, Ivica Zubac je s Los Angeles Clippersima izgubio sa 108-110 na gostovanju kod Philadelphia 76-ersa, a Karlo Matković je s New Orleans Pelicansima izgubio sa 109-126 na svom terenu od prvaka Oklahoma City Thundera.

Zubac je u porazu Clippersa u Philadelphiji na terenu proveo 33:56 minuta i za to vrijeme ubacio 14 koševa (šut za dva 7-13) uz 13 skokova te po jednu asistenciju i osvojenu loptu, dok je Matković dobio 21:50 minuta u dresu Pelicansa te postigao 10 koševa (šut za dva 2-2, trica 2-3) uz šest skokova, dvije asistencije i jednu blokadu.

Clippersi su vodili tijekom čitavog prvog poluvremena u Philadelphiji, početkom treće četvrtine su stekli i najveću prednost od 13 razlike (62-49), uoči zadnjih 12 minuta i dalje imali opipljivih 83-73 u svoju korist, ali nakon što je "rookie" VJ Edgecombe pogodio tricu za vodstvo Sixersa 98-97 4:15 minuta pije kraja domaći više nisu ispuštali prednost. U završnim sekundama dvoboja James Harden je imao dva šuta za tricu za pobjedu Clippersa no nije bio precizan.

Tyrese Maxey je sa 39 koševa bio najefikasniji kod Sixersa koji su sada na omjeru pobjeda i poraza 8-5, dok je Harden ubacio 28 za Clipperse koji supali na 4-10.

Prvaci su protutnjali New Orleansom, već nakon prvih 12 minuta bilo je 49-24 za Thunder koji je imao i 30 pogodaka prednosti,  pa je završnica bila puko odrađivanje posla.

Chet Holmgren je sa 26 ubačaja predvodio Thunder koji je na impresivnom omjeru od 14-1, dok je Jeremiah Fears ubacio 24 za Pelicanse koji su na dnu Zapada sa 2-12.

POGLEDAJTE VIDEO: Milosavljević: 'Ne sjećam se kad je zadnji put bilo toliko ozlijeđenih igračica'

NbaIvica ZubacLa ClippersNew Orleans PelicansPhiladelphia 76 Ers
