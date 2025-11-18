Superstar postao tragičar, Clippersima nije pomogao 'double-double' Ivice Zubca

Oba hrvatska košarkaša koja su nastupila u ponedjeljak u NBA ligi pretrpjela su poraze sa svojim momčadima, Ivica Zubac je s Los Angeles Clippersima izgubio sa 108-110 na gostovanju kod Philadelphia 76-ersa, a Karlo Matković je s New Orleans Pelicansima izgubio sa 109-126 na svom terenu od prvaka Oklahoma City Thundera.

Zubac je u porazu Clippersa u Philadelphiji na terenu proveo 33:56 minuta i za to vrijeme ubacio 14 koševa (šut za dva 7-13) uz 13 skokova te po jednu asistenciju i osvojenu loptu, dok je Matković dobio 21:50 minuta u dresu Pelicansa te postigao 10 koševa (šut za dva 2-2, trica 2-3) uz šest skokova, dvije asistencije i jednu blokadu.

Clippersi su vodili tijekom čitavog prvog poluvremena u Philadelphiji, početkom treće četvrtine su stekli i najveću prednost od 13 razlike (62-49), uoči zadnjih 12 minuta i dalje imali opipljivih 83-73 u svoju korist, ali nakon što je "rookie" VJ Edgecombe pogodio tricu za vodstvo Sixersa 98-97 4:15 minuta pije kraja domaći više nisu ispuštali prednost. U završnim sekundama dvoboja James Harden je imao dva šuta za tricu za pobjedu Clippersa no nije bio precizan.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tyrese Maxey je sa 39 koševa bio najefikasniji kod Sixersa koji su sada na omjeru pobjeda i poraza 8-5, dok je Harden ubacio 28 za Clipperse koji supali na 4-10.

Prvaci su protutnjali New Orleansom, već nakon prvih 12 minuta bilo je 49-24 za Thunder koji je imao i 30 pogodaka prednosti, pa je završnica bila puko odrađivanje posla.

Chet Holmgren je sa 26 ubačaja predvodio Thunder koji je na impresivnom omjeru od 14-1, dok je Jeremiah Fears ubacio 24 za Pelicanse koji su na dnu Zapada sa 2-12.

POGLEDAJTE VIDEO: Milosavljević: 'Ne sjećam se kad je zadnji put bilo toliko ozlijeđenih igračica'