Kava koja je promijenila NBA: Nećete vjerovati kad je Dallas već prekrižio Dončića

Prošle nedjelje dogodila se razmjena koja je potresla NBA. Košarkaški svijet i dalje je u šoku nakon što je Luka Dončić otišao u Los Angeles Lakerse, a drugim je putem u Dallas otišao Anthony Davis. Navijači Mavericksa bili su bijesni na čelnike kluba, Dončić je prvih 48 sati bio u potpunosti devastiran, a i drugi igrači koji su sudjelovali u razmjeni ostali su zatečeni. No izgleda da se ova senzacionalna razmjena već neko vrijeme kuhala.

Mnogima je neshvatljiv potez Mavericksa što su lice franšize i jednoga od najboljih košarkaša lige, 25- godišnjeg Luku Dončića, trejdali za 31- godišnjeg Anthonyja Davisa koji je vrhunski igrač, ali sklon ozljedama. Bio je to posao obavljen u potpunoj tajnosti,a razloge takvoga dogovora znaju samo generalni menadžeri dviju franšiza Rob Pelinka iz Lakersa i Nico Harrison iz Mavericksa.

Nakon trejda isplivala je fotografija ovoga dvojca na internetu koja otkriva začetak ovoga dogovora, a on se izgleda planirao gotovo mjesec dana prije ostvarenja. Naime navijač Lakersa Asad Khan sasvim se slučajno našao u kafiću Ascension u Dallasu gdje je primijetio Pelinku pa je okinuo fotografiju.

"Slikao sam ih jer sam prepoznao Pelinku, ali nisam imao pojma tko je njegov sugovornik. Bila mi je to samo još jedna slika u mobitelu i nije mi ništa osobito značila. No kad je izašla vijest o senzacionalnom trejdu i kad sam vidio kako izgleda Harrison i tko je on, samo sam rekao 'vau' jer sam povezao i shvatio što sam slučajno ulovio", rekao je.

Khan je ni kriv ni dužan bio svjedok tajnog dogovora koji će rezultirati možda najšokantnijim razmjenom u povijesti NBA. Pomalo je čudno da su tako veliki posao ovi menadžeri dogovorili na jednoj kavi, no iako priča djeluje suludo Khan je dokazao kako su njegove fotografije autentične. Priložio je račun kave iz navedenog kafića toga dana dok su stručnjaci potvrdili da je zaista fotografija okinuta 7. siječnja 12:06 kako Khan i svjedoči.

"Bila je to kava koja je promijenila NBA", jedan je od komentara koji najbolje opisuje cijelu neobičnu situaciju.

