Hrvatska je danas od 18:30 gostovala u Poljskoj, gdje su izabranici Damira Mulaomerovića igrali pretkvalifikacije za Svjetsko prvenstvo koje će se održati 2025. godine. U iznimno teškoj utakmici, Hrvatska je svladala Poljsku rezultatom 72:69.

Naši su jako loše ušli u utakmicu protiv nabrijanog suparnika koji je igrao pred prepunim tribinama. Hrvatska se nije mogla sastati sa šutom, a da stvar bude bolje, nismo iskorištavali ni slobodna bacanja. Na kraju prve četvrtine domaćini su vodili 15:11, što je i dobro kako smo ušli u utakmicu.

U drugoj četvrtini ništa bolje. Našima uvijek treba da dođu na radnu temperaturu, ali naše jednostavno nije išlo. Pogodili smo tek jednu tricu iz jedanaest pokušaja i to je precizan bio Lovro Gnjidić. S druge strane, Poljaci su pogađali sve što su uputili prema košu pa je Hrvatska u jednom trenutku izgledala poprilično razbijeno i nemoćno.

Da je svaka četvrtina treća...

Na poluvrijeme se išlo s prednošću Poljaka deset razlike, rezultat je bio 31:21. Iako je Mulaomerović koristio svega osam igrača, odnosno igrali su naše najveće uzdanice, Hrvatska se mučila, ali je sve dobro naplatila u trećoj četvrtini.

Našima se tada fino otvorilo, pogodili smo nekoliko otvorenih šuteva, dobro smo koristili Zupca koji je silovito zakucavao te smo treću dionicu susreta uvjerljivo pobijedili s 28:16 i tako se potpuno vratili u susret. U jednom smo trenutku napravili seriju 8:0. No, nisu naši mirno priveli kraju ovu utakmicu, a nije to ni bilo lako pred glasnom publikom i kod nezgodnog protivnika koji je očito bio iznimno motiviran protiv Hrvatske.

U zadnjoj četvrtini bilo je drž' ne daj, do samog kraja. Kruno Simon je pogodio jednu važnu tricu dvije minute do kraja i izjednačio rezultat na 62:62. Onda je uslijedio Hezonja show. Balcerowski je uzvratio zakucavanjem, a potom je Hezonja pogodio tricu za vodstvo Hrvatske 65:62. Odmah u sljedećem napadu, novi igrač Real Madrida ponovno je precizan iza linije za tri poena te Hrvatska odlazi na plus četiri, 68:64.

Nemogući Ponitka i gotovo savršeni Zublocka

No, Poljaci se nisu predavali, Mateusz Ponitka nas je mučio, praktički je igrao utakmicu karijere te je pogodio tricu za povratak na samo minus jedan. Zabijao je trice, s poludistance, a usput je i hvatao skokove i dijelio asistencije.

Zubac je iskoristio oba bacnja te je Hrvatska dvadesetak sekundi prije kraja otišla na plus tri. Do kraja je Jaleen Smith pogodio bacanja nakon prekršaja Poljaka te je Hrvatska upisala vrlo važnu pobjedu na otvaranju pretkvalifikacija, koje, podsjetimo, igramo nakon debakla u kvalifikacijama za SP 2023. godine.

Najbolji pojedinac kod Hrvatske bio je Ivica Zubac, koji je postigao 19 poena i tome dodao 10 skokova uz sjajan šut iz igre 8/11. Pratio ga je Bojan Bogdanović sa 16 poena, osam skokova i četiri asistencije, dok je Hezonja na kraju završio s deset poena. Dario Šarić je odigrao dobru all-around utakmicu, iako se mučio sa šutom. Utakmicu je završio s devet poena, šest skokova i isto toliko asistencija. Simon je također ubacio devet poena i dodao četiri asistencije, a valja nadodati kako je postigao iznimno važnu tricu pred kraj susreta.

Kod Poljaka briljantnu utakmicu odigrao je spomenuti Ponitka, koji je ubacio 26 poena, uhvatio šest skokova i podijelio šest asistencija.

Hrvatska će svoj put na putu prema SP-u 2025. godine nastaviti protiv Švicarske u Opatiji za koji dan, a početkom rujna izabranici Damira Mulaomerovića putuju u Milano, gdje počinju svoj put na Eurobasketu.