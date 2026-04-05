Hrvatska braća koja su očarala Ameriku ostala bez finala

Sveučilišna košarkaša momčad Ilinois, za koju nastupaju hrvatska braća Zvonimir i Tomislav Ivišić, poražena je u polufinalu američkog NCAA prvenstva pred 70.000 gedatelja u Indianapolisu od Connecticuta s 62-71.

Ilinois je ostao bez šansi za naslov u završnici, a Tomislav Ivišić je ubacio 16 koševa i imao 7 skokova, dok je njegov brat blizanac Zvonimir ostao bez koševa u šest minuta na terenu. Za sveučilište Ilinois inače nastupa i treći Hrvat - Omišanin Toni Bilić, ali on nije imao pravo nastupa. Brucoš Keaton Wagler imao je 20 poena i osam skokova te je predvodio Illinois, koji se vratio na Final Four prvi put otkako je izgubio od Sjeverne Karoline u finalu 2005. godine.

Connecticut traži svoj sedmi naslov i treći pod vodstvom trenera Dana Hurleyja, koji je vodio Huskyje do NCAA naslova 2023. i 2024. godine.

Michigan je dominirao nad Sveučilištem Arizona 91-73 u drugom polufinalu na stadionu Lucas Oil, domu Indianapolis Coltsa iz NFL-a.Centar Aday Mara, igrač treće godine, postigao je 26 poena i imao devet skokova, a Michigan je povećao vodstvo na dvoznamenkasti broj bodova manje od šest minuta prije kraja utakmice.Koa Peat je sa 16 poena i 11 skokova predvodio Arizonu, koja je na poluvremenu zaostajala 32-48.Zvijezda Michigana Yaxel Lendeborg postigao je 11 poena u samo 14 minuta na terenu zbog ozljeda koljena i gležnja.

Finalna utakmica NCAA lige igra se u utorak.

