Iza nas je još jedna fantastična NBA večer. Naš Bojan Bogdanović ponovno je briljirao te postao najbolji tricaš lige, ali njegovi Detroit Pistonsi ponovno su poraženi, ovaj puta od Atlanta Hawksa 118:113. Denver Nuggetsi su pak svladali Los Angeles Lakerse sa 110:99, čime su LeBron James i družina stigli do četvrtog poraza i još uvijek ne znaju za pobjedu.

Naravno, Nuggetse je do pobjede predvodio dvostruki MVP lige, srpski as Nikola Jokić. The Joker je flertao s triple-doubleom, ubacio je 31 poen, uhvatio je 13 skokova i podijelio devet asistencija, a dodao je tome i četiri ukradene lopte uz fantastičan šut iz igre 12/17. U redovima pobjedničke momčadi sjajan je bio i Bruce Brown s 18 poena, dok su Jamal Murray i Kentavious Caldwell-Pope ubacili po 13.

Kod Lakersa koji su u katastrofalnom stanju na početku sezone, najbolji je bio Anthony Davis s 22 poena, 14 skokova i pet asistencija, dok je LeBron ubacio 19 uz sedam skokova i devet asistencija. Razočaravajuć ulazak u sezonu imaju i Philadelphia 76ersi, koji su ovog ljeta doveli neke nove igrače, pojačali momčad, ali su upisali već četiri poraza uz jednu pobjedu.

Nezaustavljivi Giannis, hrvatski krvnik nastavlja 'ubijati'

Ovog puta su ih svladali Toronto Raptorsi sa 119:109, a za to su najzaslužniji Gary Trent Jr. koji je imao sjajnu šutersku večer. Ubacio je 27 poena, a pratio ga je Pascal Siakam s 20 poena, 13 asistencija i pet skokova. Kod Sixersa su najbolji bili Joel Embiid i Tyrese Maxey koji su ubacili po 31 poen svaki. U derbiju večeri Milwaukee Bucksi su svladali Brooklyn Netse 110:99, a nezaustavljiv je bio Giannis Antetokounmpo koji je demolirao obranu Netsa čitavu večer. Ubacio je 43 poena, uhvatio 14 skokova i podijelio pet asistencija, a dodao je tome i tri blokade i jednu ukradenu loptu.

Prava simultanka Grka, koji je imao dobru pomoć u vidu Bobbyja Portisa koji je ubacio 20 poena i uhvatio 11 skokova. Netsima nije pomagao ni Kevin Durant koji je ubacio 33 poena, kao ni Kyrie Irving koji je susret završio s 27 poena. Ben Simmons, koji je prošle godine stigao iz Phile, i dalje se muči sa svojim šutom pa je svima zanimljiv detalj gdje ga Irving moli da pukne na koš…

Chicago Bullsi su svladali Indiana Pacerse 124:109, a najbolji pojedinac bio je Zach LaVine s 28 poena, šest skokova i pet asistencija. Minnesota Timberwolvesi su na krilima Anthonyja Edwardsa svladali San Antonio Spurse 134:122, a mlado krilo ubacilo je 34 poena uz devet asistencija. Utah Jazz, od kojih su svi očekivali katastrofu od sezone, upisao je četvrtu pobjedu, svladavši Houston Rocketse 109:101. Ponovno je sjajan bio hrvatski krvnik s EuroBasketa, Lauri Markkanen, koji je ubacio 24 poena i uhvatio devet skokova.

Miami Heat je pobijedio Portland Trail Blazerse 119:98, a čak šest igrača ubacilo je više od deset poena. Ipak, istaknuo se Bam Adebayo s 18 poena. New York Knicksi su svladali Charlotte Hornetse 134:131 iza 27 poena i 13 asistencija Jalena Brunsona. Cleveland Cavaliersi su nanijeli peti poraz u sezoni Orlando Magicu, a Evan Mobley je ubacio 20 poena.