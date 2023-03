Proslavljeni hrvatski košarkaš Franjo Arapović, otac bivšeg igrača Cibone Marka Arapovića, u podcastu je ProSporta izjavio da je "Crvena Zvezda 2014. kupila mjesto u Euroligi od Cibone za 800.000 eura a kako sada čovjek koji je najviše uzeo gradi apartmane na Krku, pet apartmana". To je itekako uzburkalo duhove u Beogradu, pa su se Zvezdaši digli na noge. U svom priopćenju istaknuli su kako to što Franjo priča nisu istine i kako u tu bajku mogu vjerovati samo budale.

'Rekao sam ono što svi, manje - više, znamo i što čitava Hrvatska i svi ljudi koji su u košarci pričaju'

Kontaktirali smo Franju Arapovića danas poslijepodne kako bi se referirao na navedeno:

"Ma dobro, to se utopljenik lovi za slamku. Što ja imam s tim?! Rekao sam ono što svi, manje - više, znamo i što čitava Hrvatska i svi ljudi koji su u košarci pričaju. Nije to ništa novo, to je bilo davno. Oni imaju pravo na reakciju. Da je to bio legalan biznis, to je svjetski potez. Mislim, o čemu pričamo?! To je stvarno, uzeti Euroligu ma to je čudo. Mislim da se u Euroligi nastup plaća. Po meni, to je bio super potez. Ti ne možeš, evo ti novce i ja mogu. U čemu je problem ako je sve išlo legalno?! Što se tiče apartmana, ja sam tako informaciju dobio, da se grade apartmani a sad tko gradi ne znam, ne mogu nikog imenovati. I on (Nebojša Čović op.a) je rekao da je Aco bio predsjednik Cibone a Aco uopće nije bio predsjednik kluba. Time je htio dati do znanja da o tome ne zna ništa, a dobro zna s kim se razgovaralo i kako se razgovaralo", kratko nam je poručio Franjo Arapović.

Priopćenje iz Beograda

A što je Crvena Zvezda poručila u svom priopćenju?

"Franjo Arapović iznio je u podcastu grubu neistinu da je 'KK Crvena zvezda' platio rukovodiocima Cibone 800 tisuća eura kako bi igrao Euroligu 2014.godine“. Ako ima bilo kakve materijalne dokaze, umjesto što očigledno koristi KK Crvena zvezda za neke lokalne razmirice u hrvatskoj košarci, pozivamo Arapović Franju da ih i iznese. I nama kao klubu bi bilo vrlo zanimljivo čuti završnicu ove svojevrsne bajke, izrečene od čovjeka koji odavno nema nikakav kredibilitet, i koji je svojevremeno kao razlog za odstranjivanje iz reprezentacije od strane velikana srpske košarke Dušana Ivkovića navodio svoju 'nacionalnu pripadnost", poručili su Beograđani putem priopćenja u kojem su naveli i sljedeće:

"Franjo Arapović bi zato umjesto što spominje Crvenu Zvezdu, kada već iznosi neistine, o svemu trebao prvo porazgovarati s tadašnjim predsjednikom KK Cibona Acom Petrovićem i direktorom Domagojem Čavlovićem, posebno oko apartmana na Jadranskom moru i fantomskog ručka' u Ljubljani koga nikada nije bilo! Posebno je zanimljivo da se Franjo baš sada prisjetio ovakvog detalja, i odlučio da nas sve „prosvijetli“ ovakvom neistinom u koju samo budale, naivni, klimakterični, ili ljudi pod utjecajem nekih psihoaktivnih supstanci mogu vjerovati!

'Ovo je neistina, manipulacija koja svakako nije iz Zagreba'

KK Crvena zvezda Meridanbet je jasno što se radi, tko to radi, iz kog centra dolazi ova neistina i manipulacija, djelovanje pojedinih medija i njihove kampanje – i to svakako nije Zagreb. Umjesto bilo kakvog objašnjavanja ovakvih budalaština i uplitanja u blato na koje se mnogi drugi pozivaju prethodnih dana, KK Crvena zvezda poziva naše navijače da prepoznaju trenutak i sve što se dešava oko kluba, podrže ekipu u utakmici 30.kola Eurolige protiv Baskonije, jer mnogi pokušavaju da „zaborave“ da je do kraja takmičarske sezone ostalo još više od 3 mjeseca, a da je jedini trofej u ovoj sezoni do sada osvojila ekipa Crvene Zvezde. Budite uz našu momčad i pružite podršku ekipi u četvrtak na utakmici s ekipom iz Vitorije", stoji u priopćenju Crvene Zvezde.