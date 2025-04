Ludnica kakva se ne pamti! Florida protiv Houstona za NCAA naslov

U finalu ovosezonskog završnog turnira doigravanja američke studentske košarkaške NCAA lige igrat će Florida i Houston, u polufinalima igranima u San Antoniju Florida je svladala Auburn sa 79-73, dok je Houston bio uspješniji od Dukea sa 70-67.

Florida je do pobjede protiv Auburna stigla prvenstveno zahvaljujući sjajnoj obrani u drugom poluvremenu kojom su zaostatak 38-46 s poluvremena pretvorili u konačni 79-73 uspjeh. Dvoboj je bio neizvjestan sve do pred sam kraj, no dvije minute prije isteka vremena je najbolji igrač Auburna Johnni Broome promašio dva slobodna bacanja kod vodstva Floride 71-68. Florida je odgovorila s pet uzastopnih poena kojima se odvojila na nedostižnih 76-68 37 sekundi prije kraja.

Sjajan je u redovima Floride bio Walter Clayton sa 34 ubačaja, dok je Chad Baker-Mazara sa 18 poena bio najefikasniji kod Auburna.

Houston je do pobjede protiv Dukea stigao rijetko viđenim preokretom, Duke je osam minuta prije kraja vodio sa 59-45 samo da bi se Houston serijom 10-0 u tri minute vratio u igru. No, nakon trice najboljeg sveučilišnog igrača sezone Coopera Flagga Duke je u zadnje tri minute ušao s prednosti 64-55, a 1:14 minuta prije kraja još uvijek je bilo sigurnih 66-59 za Duke.

U završnici su igrači Dukea napravili seriju kardinalnih pogrešaka, od pogrešno izvedene lopte pod vlastitim obručem, preko promašenih slobodnih bacanja, pa sve do prekršaja Flagga u borbi za napadački skok, kojima su dopustili Houstonu da povede 68-67 19 sekundi prije isteka vremena. U zadnjem napadu Dukea odgovornost je preuzeo Flagg koji je promašio, a potom je L.J. Cryer s dva pogođena slobodna bacanja potvrdio pobjedu Houstona.

Cryer je sa 26 koševa, od toga šest trica, bio najbolji kod Houstona, dok je Flagg ubacio 27 za Duke.

Florida je u svojoj povijesti dva puta osvajala naslov NCAA prvaka, 2006. i 2007. godine, a usto ima i jedan poraz u finalu 2000., dok Houston nikada nije bio prvak, dva je puta bio u finalu, 1983. i 1984. godine kada je zvijezda momčadi bio slavni Hakeem Olajuwon, ali oba je puta zapeo na posljednjoj stepenici.

Finale će se igrati u San Antoniju u noći s ponedjeljka na utorak.

