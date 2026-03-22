Dončić nastavlja trpati: S 33 poena odveo Lakerse do nove pobjede

Los Angeles Lakersi su ostvarili devetu pobjedu zaredom slavivši u Orlandu 105-104 košem Lukea Kennarda samo 0.6 sekundi prije kraja uzbudljive i izjednačene utakmice.

LeBron James se prije nekoliko dana u Miamiju izjednačio s bostonskim centrom Robertom Parishom po broju odigranih utakmica regularne sezone NBA lige, a od danas je i vodeći na ovoj ljestvici. U svojoj 1612. utakmici u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta, "Kralj James" je novoj pobjedi Lakersa pridonio s 12 poena, šest skokova, četiri asistencije i tri ukradene lopte.

Luka Dončić bio je najučinkovitiji igrač na terenu, a slovenska zvijezda u dresu kalifornijske momčadi postigao je 33 poena, ali je dobio i 16. tehničku pogrešku, što znači zabranu igranja u sljedećoj utakmici ako se kazna ne poništi.

"Nadam se da će uprava natjecanja to izbrisati. Gruzijac Goga Bitadze je na liniji za slobodna bacanja izgovorio neke ružne riječi o mojoj obitelji na srpskom, a ja sam sam odgovorio na njegovu provokaciju“, rekao je Dončić o svojoj tehničkoj prekršaju.

Lakersi su na trećem mjestu Zapadne konferencije s omjerom pobjeda i poraza 46-25. Ispred njih su samo branitelj naslova Oklahoma City Thunder (56-15) i San Antonio Spursi (53-18).

Subotnji košarkaški dan preko bare obilježio je i Kevin Durant. Njegov Houston je pred domaćim navijačima tijesno pobijedio Miami 123-122, a 37-godišnji KD je pobjedi pridonio s 27 koševa. Nakon ovog rezultata, premjestio se na peto mjesto ljestvice strijelaca svih vremena (32.294), prestigavši ​​legendarnog i za mnoge najboljeg košarkaša svih vremena Michaela Jordana (32.292). I na ovoj tablici predvodi još uvijek aktivni LeBron James (43.241), a slijede ga Kareem Abdul-Jabbar (38.387), Karl Malone (36.928) i Kobe Bryant (33.643).

Oklahoma City Thunder je u američkoj prijestolnici pobijedio 132-111, a prvo ime utakmice u Washingtonu bio je najkorisniji igrač (MVP) prošle sezone Shai Gilgeous-Alexander s 40 poena. Kanađanin je sedmi put ove sezone premašio ovu granicu, a njegova momčad ostvarila je jedanaestu uzastopnu pobjedu.

San Antonio Spursi nisu imali previše problema s prošlogodišnjim osmoplasiranim u finalu NBA doigravanja iz Indianapolisa. Keldon Johnson i Dylan Harper postigli su po 24 boda u pobjedi 134-119, a prva zvijezda teksaške momčadi Victor Wembanyama imao je 20 koševa, osam skokova, šest asistencija i pet blokada.

Charlotte Hornetsi su kod kuće pobijedili Memphis Grizzliese 124-101, dok su Atlanta Hawksi pobijedili Golden State Warriorse 126-110.

