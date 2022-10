Dvadesetu pobjedu u nizu na domaćem terenu u prvenstvenim ogledima traži KK Dinamo u subotu u 18h u KC Dražen Petrović u trećem kolu Premijer lige. Više od 365 dana nisu doživjeli poraz u svojoj dvorani, a niz će pokušati nastaviti protiv svojih starih rivala KK Bosca iz zagrebačkog naselja Trnskog protiv kojeg su lani u finalu izborili plasman među najbolje.

'Navijači iz nas izvlače maksimum'

"Ne znam koliki su nizovi pobjeda u povijesti u hrvatskoj košarci, ali sigurno je da smo na tim listama pri vrhu. Napravit ćemo sve da se taj niz nastavi. Sama ta činjenica koliko smo utakmica bez poraza na domaćem terenu pokazuje koliko su nam navijači vjetar u leđa i koliko izvlače maksimum iz nas i koliko smo bolji kad igramo pred domaćom tribinom", kazao je trener Dinama Mario Štirjan.

U utakmicu Dinamo ulazi kao favorit, a trener Štirjan je svjestan te činjenice...

"Bosco je ekipa koju najbolje poznajemo u cijeloj ligi, protiv koje smo odigrali prošle sezone jako puno utakmica. Puno su manje promijenili sastav u odnosu na nas, ostali su na okupu i tu je njihova prednost u odnosu na nas da se bolje međusobno poznaju. Ali mislim da je kvaliteta objektivno na našoj strani i da moramo tražiti pobjedu u tom susretu i da se vraćamo na pobjedničke staze i da nastavljamo niz nepobjedivosti na domaćem terenu."

Dinamov bek Luka Cvitanović lani je igrao sve utakmice protiv Bosca, a vrlo je solidno krenuo u sezonu među najboljima u prve dvije utakmice...

'Stvorio se rivalitet kroz prošlu sezonu, jer svaka utakmica je bila na nož'

"Stvorio se rivalitet kroz prošlu sezonu, jer svaka utakmica je bila na nož i mislim da bi se to moglo nastaviti, ali očekujem našu pobjedu. Oni traže kontra napad i agresivnu igru, na okupu su od lani i moramo odgovoriti na to svojom agresivnošću i pokazati da smo bolja ekipa. Bit će to zanimljiva utakmica kao i finalna serija prošle godine, ali očekujem pobjedu", kazao je Štirjan.

Dinamo u utakmicu ulazi sa jednom pobjedom i jednim porazom, a Bosco sa dva poraza. Utakmica počinje u 18h, a ulaznice za utakmicu mogu se kupiti sat vremena prije na blagajni dvorane Dražena Petrovića.