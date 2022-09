Prije skoro mjesec dana, uoči početka Europskog košarkaškog prvenstva, sportski direktor Cibone Marin Rozić gostovao je u studiju Net.hr-a i otkrio nam kako je u kontaktu s Krunom Simonom, doktorom košarke, dvostrukim prvakom Europe s Anadolu Efesom. Marin nam je kazao kako s njim razgovaraju, pričaju oko mogućeg dolaska u Cibonu.

"Nije Kruno samo moja želja, nego želja i san svih u klubu, da nam Kruno dođe u Cibonu. Kruno je rođeni Zagrepčanin, njegova želja je igrati za Cibonu, to svi znamo. S njim sam u komunikaciji, on ima jednostavno još neke nedoumice što se tiče nastavka karijere, međutim ne da je samo naša želja nego san svih nas koji živimo u Zagrebu. Toplo se nadam da će Kruno doći u Cibonu i da će sve podići na višu razinu. Kruno Simon slobodan je i dvoumi se hoće li se vratiti u Hrvatsku ili prihvatiti neku ponudu koju ima iz inozemstva. Pustimo Krunu da odigra EuroBasket, pa neka onda odluči gdje i kako. Mi mu se toplo nadamo i želimo ga u Ciboni. Kruno je dvostruki prvak Europe i doktor košarke", rekao nam je Marin Rozić.

Nakon toga, za vrijeme trajanja EP-a, u hrvatskom medijskom eteru pojavila se informacija kako Kruno Simon možda potpisuje za KK Dinamo. U tim trenucima, stvarno se u navijačkim krugovima i pričalo,ne samo u navijački krugovima nego i po gradu, da bi novi košarkaš Dinama trebao postati reprezentativac Hrvatske i jedan od najboljih hrvatskih košarkaša. I onda iznenađenje - Krunoslav Simon potpisuje za Cedevitu junior.

Prema informacijama kojima raspolažemo Kruno Simon je prije EP-a navodno na sastanku ljudima iz KK Dinamo Zagreb obećao kako će, ako se odluči za povratak u Hrvatsku, tad je još razmišljao što će i kako u nastavku karijere, doći samo u Dinamo. Poznato je kako je Kruno veliki navijač Dinama i kako ide i na gostovanja, naravno kad može, kad mu to košarkaške obveze dopuštaju. Međutim, nije se odlučio za "svoj" Dinamo... Navijačima je to krivo sjelo, rekli su nam kako se osjećaju izdanima i kako takvo što od njega nisu očekivali.

"Ne vjerujem, pa rekao je na sastanku kako će u Hrvatskoj, ako se odluči za povratak u Hrvatsku uopće, doći jedino u KK Dinamo. Koliko vrijedi ljudska riječ? Mogao je biti popularan i ikona navijača, a sad će postati Niko Kranjčar u očima Bad Blue Boysa i ostalih ljubitelja plave boje. Strašno. Nije stvar što nije došao, stvar je u obećanju", rekao nam je jedan viđeniji navijač.

Nazvali smo Krunu Simona kako bi provjerili te navode i kako bi mu postavili neka pitanja, između ostalog i o tome je li istina da je obećao da će izabrati u Hrvatskoj samo Dinamo i zašto je na, kraju krajeva, odabrao Cedevitu junior? Pretpostavljali smo kako je ulogu u tome odigrao, sad već bivši izbornik Hrvatske Damir Mulaomerović, trener Cedevite junior, koji ga je vodio i na pripremama i na EP-u. To nam je Kruno Simon i potvrdio:

"Je, upravo to što se kazali. Čitavo ljeto provedeno s Damirom Mulaomerovićem, i na kavama smo o tome znali razgovarati, na treninzima isto. Išao sam prema tome, iako mi je bila želja odigrati i jednu sezonu u Ciboni. Međutim, ABA liga je ipak natjecanje koje je puno ozbiljnije i koje zahtjeva i veću pripremu, fizičku spremu i puno veće odricanje, a to u ovim godinama nisam baš siguran da sam spreman i da mogu dati. Tako da sam bio vrlo otvoren prema njima. Zahvalio sam se Sesaru i gospodinu Matasiću. Jednostavno, osjećam da mi je to fizički u ovim godinama preteško", kazao nam je Kruno Simon.

Zašto niste izabrali KK Dinamo, ako se uzme u obzir povezanost s navijačima i vašu ljubav prema Dinamu, tribini Sjever i grupi BBB?

"Jesam da, povezan sam s grupom ali navijanje i karijera nije ista stvar, tako da mi se Cedevita junior učinila kao jedan klub koji je organiziraniji, koji ima više ulaganja u te mlade igrače. To me isto zanima i veseli da ću biti okružen tim mladim igračima, da im pomognem kojim savjetom. Ne mogu reći, nije mi bilo lako, stvarno, nije mi bilo lako zbog svega ali nekako sam osjetio tu želju od ljudi iz Cdeveite da se priključi njima, ali i samog trenera Mulaomerovića, tako da sam se odlučio za to na kraju".

Je li istina da ste obećali ljudima u klubu, a samim time i navijačima na tom navodnom sastanku vas s ljudima iz kluba i predstavnikom navijača prije EP-a, da ćete odjenuti dres KK Dinama, jedino Dinama, ako ćete se odlučiti za povratak u Hrvatsku? Jer, navijači se sad osjećaju izdanima.

"Ne, nije istina da sam obećao KK Dinamu takvo što. Te su informacije sulude. To je netko rekao... Ma ne znam, stvarno ne znam o čemu se tu radi."

Jeste li bili uopće na sastanku s ljudima iz kluba i predstavnikom navijača?

"Mislim, je li to sastanak ili nije? Ja to ne bih nazvao sastankom. Bio sam u kontaktu sa ljudima iz Dinama isto kao i s ljudima iz Cedevite tako da nemam pojma što oni smatraju pod sastanak i obećanje. Prvi put čujem za tu informaciju. To mi je suludo da se netko razgovara na taj način i to pogotovo samnom, koji sam iz Zagreba, koji sam cijeli život praktički na tom stadionu, da se takve stvari spominju uopće... To mi je stvarno suludo. Mislim da navijanje i sport kad ga igraš nije ista stvar, ali kažem, svatko donosi svoje odluke i to je tako u životu. Ne bih se obazirao na takve insinuacije. To su baš insinuacije".

Jeste sretni što ste se vratili u Hrvatsku?

"Jesam, apsolutno. Već krajem prošle sezone naumio sam da se vraćam, par mjeseci prije kraja sezone u Efesu sam ljudima rekao da mi je ovo zadnja sezona u inozemstvu, da mi nedostaje Zagreb, da mi nedostaje Hrvatska. Želim da moja djeca odrastaju u Zagrebu, mom voljenom gradu. Samo je onda na meni bilo odabrati klub u Hrvatskoj."

Je li moglo bolje na EP-u i jeste li mogli još malo igrati za reprezentaciju, pogotovo jer igrač vašeg kalibra, kvalitete i iskustva reprezentaciji treba, bez obzira na godine?

"Nažalost takva je situacija. Ima tu još dobrih igrača, talentiranih, ali činjenica je da nam nedostaje sustav, da imamo rupe po par generacija, da smo limitirali na tim bekovskim pozicijama. Bit će jako teško. Nadam se kako će se pojaviti svijetlo na kraju tunela. Da je situacija dobra, nije. Je li moglo bolje za EP-u? Uvijek može bolje ali u sportu nema prevare, nema ništa preko noći. Najbolji dokaz tome su Finci i Poljaci koji su možda limitirani talentom, ali oni ulažu u klubove u infrastrukturu, imaju jake lige, omladinske pogone i onda se dogodi situacija da su oni ispred nas. Mi uz sav talent koji imamo to u sportu kakav je danas nije dovoljno i to nam se opet obilo od glavu. A ja i zdravlje? Naravno da nije isto kao kad imaš 27., osjećam da sam pri kraju ali osjećam se dobro. Hvala Bogu trenutno sam zdrav, imao sam sitnu operaciju prije EP-a i OK je, za ove godine. Nadam se da ću biti zdrav u narednoj sezoni, a onda ćemo vidjeti što dalje", završio je Kruno Simon.