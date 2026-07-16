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'STALNO BIO U KOMBINACIJAMA' /

Košarkaši Splita imaju novog trenera

Košarkaši Splita imaju novog trenera
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

KK Split izabrao trenera koji se "nametnuo kao pravo rješenje za našu priču i za sezonu u kojoj ćemo igrati u skupini FIBA Europa kupa

16.7.2026.
15:10
Hina
Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Novi trener košarkaša Splita je 43-godišnji Damir Rančić, nekadašnji igrač splitskog kluba koji je 2004. godine osvojio naslov prvaka Hrvatske sa Splitom.

Rančić je tijekom igračke karijere osvojio naslov državnog prvaka s tri različita kluba, osim sa Splitom bio je prvak s Cibonom i Zadrom. Kao trener je dosad vodio Ribolu Kaštelu, dok je potom bio u stručnom stožeru Splita.

“Sretan sam zbog izbora i hvala na ukazanom povjerenju. Svjestan sam svega što nas čeka, ali ne plašim se izazova već jedva čekam krenuti s radom. Bit će zahtjevna sezona, vjerujem da ćemo složiti kvalitetnu momčad koja će vratiti publiku na Gripe“, kazao je Rančić, a objavio je Split putem društvenih mreža.

Prošle sezone Splićani su u prvenstvu poraženi u polufinalu od budućeg prvaka Cibone. U odlučujućoj utakmici Cibona je u Zagrebu pobijedila Split 78-76.

„Rančić je stalno bio u našim kombinacijama, razgovarali smo s još nekoliko trenera i na kraju je izbor pao na njega. Naredna sezona označena je kao svojevrsni početak, slažemo momčad iz početka, a imamo niz nadolazećih talentiranih igrača. Damir se nametnuo kao pravo rješenje za našu priču i za sezonu u kojoj ćemo igrati u skupini FIBA Europa kupa“, izjavio je direktor Splita Toni Španjić.

Kk Split
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