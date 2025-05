Ludilo draft lutrije: Dallas ima priliku birati 'novog Dončića', Giannis napušta Milwaukee

U noći s ponedjeljka na utorak po hrvatskom vremenu održana je 39. po redu draft lutrija. To je koncept koji je u NBA ligu 1986. uveo bivši povjerenik David Stern te je zamišljen kao pošteniji, ali zapravo za navijače zanimljiviji, način raspodjele izbora na NBA draftu. Do tada su se svi pickovi dijelili s obzirom na broj pobjeda u prošloj sezoni - momčad s najmanje pobjeda dobivala je prvi pick, a momčad s najviše zadnji. Lutrija je to promijenila tako da sve momčadi koje nisu izborile doigravanje prošle sezone imaju neke šanse za dobivanje prvog picka, iako je on povijesno uglavnom išao momčadi s najgorim omjerom promjenom pobjeda i poraza u prošloj sezoni. To se promijenilo 2018. kada je liga uvela novo pravilo po kojem tri najgore momčadi imaju jednake šanse za pobjedu u lutriji, a ostalim momčadima su se povećale šanse za skok na lutriji.

Kako je liga Dallasu pružila slamku spasa

Upravo se to dogodilo noćas kada su Dallas Mavericksi s tek 11. najboljim izgledima za dobivanje prvog picka (samo 1,8 posto šanse) skočili za čak deset mjesta u lutriji što je najveći skok u povijesti drafta i dobili mogućnost da na draftu biraju prvi. Gotovo sigurno znamo i koga će birati, ako njihov GM Nico Harrison ostane vjeran svojoj filozofiji, a to će biti Cooper Flagg - 206 cm visoko i 18 godina staro krilo sa sveučilišta Duke. Riječ je o jednom od najboljih prospekata ovog stoljeća, čovjek koji će gotovo sigurno (ako se sačuva od ozljeda) biti jedan od najboljih košarkaša svijeta u godinama koje dolaze. Flagg je vrlo spreman s loptom u rukama, sposoban kreirati vlastiti šut, a može igrati i 'off-ball' kao odlična catch&shoot opcija. Međutim, ono gdje se najviše ističe je obrana, a ako se sjećate Harrisonovih riječi kad je dao Dončića Lakersima, obrana osvaja naslove.

Foto: PROFIMEDIA

Upravo tu dolazimo do najveće kontroverze ovogodišnje lutrije i razloga koji je pokrenuo brojne teorije zavjere. Harrison je u veljači razmijenio jednog od najboljih košarkaša na planeti u najveće košarkaško tržište na svijetu. Bio je to potez koji se u to vrijeme činio, u nedostatku bolje riječi, glupim (čini se i danas), ali samo tri mjeseca kasnije Harrison je nagrađen za to prilikom da si samo odabere 'Novog Dončića' kad je već starog dao Lakersima. Naravno, Flagg i Dončić su potpuno različiti tipovi igrača, ali poanta usporedbe je zapravo da je Dallasu u krilo sletio novi generacijski talent samo sedam godina nakon što su birali prošlog u Dončiću, prospekti poput Flagga i Dončića ne rastu na drveću, a Dallas će vrlo vjerojatno oba izabrati na draftu u razmaku manjem od desetljeća. Harrison ovo zasigurno gleda sa smiješkom na licu, dok mu se cijeli svijet rugao, on je gledao Dončića kako ispada iz playoffa s Lakersima i sad ima priliku izabrati novu zvijezdu koja savršeno odgovara njegovom pogledu na košarku.

Tko onda kaže da povjerenik lige Adam Silver nije rekao Harrisonu da se riješi Dončića i pošalje ga u Los Angeles, a nagrada za to će mu doći malo kasnije? Na kraju krajeva ima nekoliko slučajeva koji su probudili sumnju navijača da bi lutrija mogla biti namještena. Prva lutrija 1986. je već dokazano lažirana samo NBA liga to nikada nije otvoreno rekla, ali nema sumnje kako je David Stern želio Patricka Ewinga u New Yorku jer čovjek nikada nije krio da je za financije lige najbolje da Knicksi, momčad iz najvećeg američkog grada, budu dobri. Isto tako, kada je 2003. u ligu dolazio do tog trenutka najiščekivaniji prospekt u povijesti, neki klinac kojeg su zvali 'Izabrani' i rođen je u Akronu iz Ohia, prvi pick dobila je momčad ih savezne države Ohio (Cleveland Cavaliersi), iako su jednake šanse da dobiju LeBrona Jamesa imali i Denver Nuggetsi. Najnoviji primjer sumnjivih lutrija je onaj od prije dvije godine kada je prvi pick pripao San Antonio Spursima. U redu, Spursi su bili jedna od najgorih momčadi lige, ali u NBA je dolazio Victor Wembanyama - najbolji prospekt od samog LeBrona, koji je završio u za njega najboljoj situaciji, u momčadi koja je kroz povijest američke košarke bila najbolja u prepoznavanju i razvijanju europskih talenata.

"Grčki Frik" na putu za Teksas

No, maknimo se zasad od prvog picka i pogledajmo ostatak lutrije. Drugi izbor dobili su San Antonio Spursi, također momčad koja je svoju poziciju iz lutrije značajno popravila i popela se za šest mjesta. Spursi imaju pregršt mladih talenata predvođenim s prošla dva 'novaka godine', Wembanyamom i Stephonom Castleom, a ove sezone su u razmjeni doveli i sjajnog De'Aarona Foxa. Ovaj draft prepun je talenta, ali predvode ga Flagg i Dylan Harper koji će gotovo sigurno biti drugi pick i gotovo sigurno neće igrati za Spurse. Razlog tome je što je Giannis Antetokounmpo jučer rekao kako je otvoren opciji da napusti Milwaukee, a s obzirom na to da Spursi sada drže drugi pick drafta sigurno će ga ponuditi Bucksima za jednog od tri ili četiri najbolja igrača svijeta.

Foto: PROFIMEDIA

Neće to naravno biti lako i Giannis neće otići samo za Harpera jer to je daleko ispod njegove vrijednosti. Spursi će im gotovo sigurno morati dati Castlea i pregršti izbora prve runde drafta, ali oni imaju taj luksuz da zbog prijašnje razmjene imaju kontrolu nad tri picka Atlanta Hawksa tako da mogu Bucksima prodati tuđu budućnost i svoje mlade igrače kako bi kreirali veliku trojku Giannis-Wembanyama-Fox, a i dalje imali financijske fleksibilnosti i pickova, jer Spursi drže i 14. pick ovogodišnjeg drafta kojeg možda mogu sačuvati u razmjeni, da ih okruže s dovoljno talenta da već sljedeće godine napadnu naslov.

Foto: Profimedia Učinak od 59 koševa drugi je najveći u karijeri grčkog reprezentativca, nakon što je prošle sezone Indiana Pacersima ubacio 64 poena.

Treći pick vlasništvo je Philadelphia 76ersa. megatalentirane i meganeuspješne momčadi koja ima priliku spasiti se. Pitanje je hoće li Phila iskoristi ovaj pick ili će ga razmijeniti da se riješi toksičnog ugovora Paula Georgea ili Tyreseu Maxeyju, Embiidu i Georgeu kroz razmjenu dodaju kvalitetne 'role-playere' žele li nastaviti udarati glavom o stablo. U svakom slučaju, Sixersi sada barem imaju otvorene opcije što definitivno nije bio slučaj jučer.

Zašto su Bullsi najveći gubitnici lutrije

Navijači Chicago Bullsa mogu plakati, opet. Pitate se zašto, Bullsi su imali minimalne šanse za skok u lutriji, bili su 12. prije i ostali su 12.? Tako je, ali Bullsi i Mavsi imali su potpuno identičan omjer pobjeda i poraza kao i identičan međusobni omjer, to znači da je odluka tko će dobiti 11., a tko 12. pick odlučena bacanjem novčića. Ako su košarkaški bogovi odlučili da će 11. pick skočiti na prvo mjesto, znači da su Bullsi zbog jednog odabira pismo-glava ostali bez prilike da po prvi puta od 2008. imaju svijetlu budućnost. Vratimo se samo na sumnjivost lutrije, Bullsi su tada imali manje od dva posto šanse da dobiju prvi pick što se na kraju dogodili i iskoristili su ga na Derricku Roseu. Mladiću iz Chicaga koji će tri godine kasnije postati najmlađi dobitnik MVP nagrade u povijesti NBA lige.

Derrick Rose, Chicago Bullsi Derrick Rose

Pogledamo li ostatak drafta, prošla noć bila je izrazito loša za najgore momčadi u košarci. Četvrti izbor dobili su vječita lutrijska momčad Charlotte Hornetsi, dok peti i šesti biraju Utah Jazz i Washington Wizardsi, dvije najgore momčadi lige prošle sezone. To znači da su Jazzeri izgubili 65 utakmica, samo da bi birali peti, Wizardsi su pak izgubili 64 utakmice samo da bi birali šesti. Morali su gledati Dallas, koji i bez Dončića gotovo sigurno ne bi bio u lutriji da su ostali zdravi, skače na prvo mjesto dok su oni namjerno gubili za peto i šesto mjesto.

OSTATAK PICKOVA U LUTRIJI:

Dallas Mavericks San Antonio Spurs Philadelphia 76ers Charlotte Hornets Utah Jazz Washington Wizards New Orleans Pelicans Brooklyn Nets Toronto Raptors Houston Rockets (from Phoenix via Brooklyn) Portland Trail Blazers Chicago Bulls Atlanta Hawks (from Sacramento) San Antonio Spurs (from Atlanta)

