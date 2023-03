U sudaru klubova u kojima igraju hrvatski košarkaši, LA Clippersi Ivice Zubca su pobijedili Oklahoma City Thunder u čijim redovima igra Dario Šarić sa 127-105 uz šest koševa i 10 skokova Zubca, dok se Šarić nije upisao među strijelce.

Nakon što je Oklahoma dobila prva tri međusobna susreta ove sezone, posljednji u utorak, sada je došao red i na Clipperse.

Domaćin je bolje otvorio susret, početkom druge četvrtine je vodio sa 11 razlike (42-31), no Thunder je uzvratio i na poluvrijeme se otišlo sa 54-54. Clippersi su u nastavku susreta "stisnuli gas" i treću dionicu dobili sa 12 razlike (38-26), a posljednju sa 10 razlike (35-25) za uvjerljivih 127-105.

"Ovo je stvarno dobra pobjeda za nas. Trebali smo to," kazao je trener Tyronn Lue.

Clippersi su igrali bez All-Star beka Paula Georgea, koji je uganuo desno koljeno u utorak i propustit će ostatak regularne sezone. Kawhi Leonard je predvodio pobjednički sastav sa 32 koša i šest asistencija, Russell Westbrook je dodao 24 koša i sedam asistencija, dok je Bones Hyland imao 16 koševa i sedam asistencija. Ivica Zubac je za Clipperse igrao 24 minuta ubacivši šest koševa uz 2-3 šut iz igre. Dodao je i 10 skokova, asistenciju i dvije blokade.

Na suprotnoj strani najefikasniji je bio Shai Gilgeous-Alexander koji je svojoj bivšoj momčadi ubacio 30 koševa. Josh Giddey je postigao 18, a Jalen Williams 16 koševa. Hrvatski košarkaš Dario Šarić igrao je samo tri minute bez učinka.

"Nismo igrali dovoljno dobro i nismo bili dovoljno fizički dobri tijekom cijele utakmice. Imali smo svojih trenutaka, ali nismo bili tamo gdje smo trebali biti," kazao je gostujući trener Mark Daigneault.

Clippersi sa skorom 39-35 drže peto mjesto na Zapadu, dok je Thunder na 11. mjestu sa 36 pobjeda i 37 poraza.

Okoro presudio

U najzanimljivijem susretu večeri Cleveland Cavaliersi su na gostovanju pobijedili Brooklyn Netse sa 116-114, a pobjedničku tricu u zadnjoj sekudni zabio je Isaac Okoro.

Netsi su šest minuta prije kraja vodili sa 104-94, a dvije minute i 13 sekundi prije kraja imali su i 112-104. No, uslijedila je sjajna serija Cavsa, a pobjedu gostima donio je Okoro tricom 0.7 sekunde prije kraja.

Prije toga Donovan Mitchell je promašio slobodno bacanje, a zatim i odbijanac, u jednom trenutku činilo se kako će Netsi osvojiti loptu, no nekako se odbila do Carisa LeVerta koji je produžio do Okora, a ovaj zabio za pobjedu.

'Znao sam kada je izašla iz ruke'

"Bio je pritisak, ali uvijek se osjećaš dobro kada pogodiš za pobjedu. Meni je to prvi takav šut," kazao je Okoro koji je utakmicu završio sa 11 koševa.

"Kada je izašla iz ruke, znao sam da ću pogoditi.

Donovan Mitchell je predvodio Cavalierse sa 31 košem i šest skokova, Evan Mobley je dodao 26 koševa i 16 skokova. Kod domaćina najefikasniji je bio Mikal Bridges sa 32 koša i šest skokova, dok je Spencer Dinwiddie dodao 25 koševa i 12 skokova. Cleveland je četvrti na Istoku, a Netsi na sedmom mjestu.

Pelicansi sve bliže doigravanju

New Orleans Pelicans su pobijedili Charlotte Hornets sa 115-96, a pobjednički sastav je predvodio Brandon Ingram sa 30 koševa, 11 skokova i 10 asistencija, ostvarivši svoj prvi triple-double u karijeri. Jonas Valanciunas je imao "double-double" sa 20 koševa i 19 skokova.

Za Pelicanse je to bila treća uzastopna pobjeda, vrlo važna u borbi za plasman na play-in turnir Zapadne konferencije. Kod Hornetsa najefikasniji su bili P.J. Washington sa 18, Svi Mikhailiuk sa 15, te Gordon Hayward sa 12 koševa.