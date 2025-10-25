Cibona se vratila na europsku scenu: Pod Tornjem opet gori atmosfera!
Sve upućuje na to da nas nakon dugo vremena pod Tornjem čeka jedna uzbudljiva sezona puna sjajne košarke
Tribine dvorane Dražena Petrovića nakon dugo vremena tihe su samo na treninzima. Europska košarka ove se godine vratila pod Toranj. Prvi put nakon osam godina. Klubovi iz Francuske, Italije i ostalih zemalja stižu u Zagreb. Do sada su odigrana 2 kola FIBA Europa Kupa, a Cibona je u njima upisala maksimalan učinak. Upravo u prošlom kolu ovdje je poražen izuzetno jaki - francuski Dijon.
"Ja sam vjerovao i stvarno vjerujem svojim igračima i njihovom karakteru i njihovoj želji. Osjetio sam par dana prije kako nam se obrana podiže i nekakva povezanost koju smo imali u obrambenom dijelu nam je dala hrabrosti i nekakvu realnu nadu da to možemo pobijediti", rekao je Ivan Rudež, trener Cibone.
No bez obzira na savršen početak, put do proljeća u Europi izuzetno je trnovit. Od četiri ekipe u skupini, knockout fazu izborit će samo jedna. A Cibona će se za to mjesto boriti s Reggianom - ekipom koja se posljednjih godina bori za vrh talijanske lige. I upravo u Emiliju Romagnu Vukovi putuju idući tjedan.
"Oni su stvarno blagi favoriti ove skupine. Jedna moćna ekipa s jako iskusnim internacionalcima, ali mi vjerujemo u tu neku našu šansu, u timsku igru i da možemo doći u Italiju i parirati im", nastavlja trener.
No zov ovakvih imena itekako je probudio interes navijača. Prije 4 dana u Draženovom domu bilo je više od 1500 navijača što je još prošle sezone bila nezamisliva brojka. A kada iza sebe imaš huk s tribina, sve na parketu ide lakše - priznaju oni koji u ovom dresu nastupaju godinama.
"Odmah je veći gušt igrati pred ovakvom publikom. Mislim da smo to i opravdali i mislim da je ljudima trebala neka promjena natjecanja. Mislim da je zadnjih godina, glupo je reći dosadila liga, ali navikli su na iste protivnike i sada kako dolaze nove momčadi ljudima je to možda zanimljivije, a i plus dobar rezultat naravno privuče ljude", kaže Krešimir Radovčić, kapetan Cibone
No buđenje navijača nije se dogodilo samo zbog zova europskih natjecanja. Ljubitelji košarke u Zagrebu prepoznali su da se pod Tornjem skupila ozbiljna ekipa. Cibona je u posljednje 4 utakmice upisala isto toliko pobjeda. A ključ ovakvih rezultata leži u dobro složenoj momčadi. Ove godine u plavi dres stigla su dva kvalitetna američka pojačanja. Centar s Aljaske Kamaka Hepa i razigravač Justin Roberson.
"Jako smo dobro povezani. Odlično se slažemo na terenu i van njega i ništa više nam realno ne treba. Svi razmišljamo isto, imamo dobru kemiju i gradimo priču oko toga. Trudimo se nastaviti u tom ritmu", rekao je Justin Roberson.
Pojačanja iz SAD-a donijela su prijeko potrebnu kvalitetu na parketu, no za kemiju u svlačionici bilo je važno da su i dobri suigrači. I čini se da je Cibonina struka odradila sjajan posao. Trener Ivan Rudež također se pokazao kao pun pogodak i sada sve upućuje na to da nas nakon dugo vremena pod Tornjem čeka jedna uzbudljiva sezona puna sjajne košarke.
