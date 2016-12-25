'BLAGDANSKO' RASPOLOŽENJE NA UTAKMICI: Igokein trener sočno ispsovao svoje igrače

Igokeu su do osme pobjede u petnaestoj utakmice sezone predvodili Strahinja Mićović sa 20 koševa i Blaž Mahkovic sa 13. Najbolji strijelac Karpoša bio je Kendrick Perry sa 17 poena. Od trojice hrvatskih košarkaša u makedonskom sastavu najefikasniji je s 10 koševa bio Zoran Vrkić. Goran Vrbanc je postigao devet, a Dominik Mavra dva poena.

S te utakmice stiže i kraća snimka 'blagdanskog' raspoloženja u kojem se tijekom susreta nalazio trener Igokeine momčadi Dragan Bajić koji je tijekom jedne minute odmora počastio svoje igrače psovkom i prijetnjom u radno božićno jutro.

"Vi šutirajte, sutra ujutro ću vam je*ati majku u deset sati", dio je Bajićeve poruke igračima.

Kolo se nastavlja nedjeljnim utakmicama, a potom i dan kasnije. Hrvatski prvak Cedevita će u Domu sportova ugostiti vodeću Crvenu zvezdu, jedinu neporaženu momčad u dosadašnjih 14 kola, a sučelit će se i Mega Leks i FMP. U ponedjeljak (18 sati) će Zadar biti domaćin Budućnosti, a Cibona gostuje kod Mornara u Baru (20 sati).