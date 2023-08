Dušan Alimpijević, 37-godišnji košarkaški trener iz Srbije, u podcastu ''Jao Mile'' ispričao je jednu priču iz sezone 2021./2022. Naime, njegov Bursaspor, kojeg je tada trenirao, igrao je finale Eurokupa protiv Virtus Bologne. Ono što se dogodilo u prvoj četvrtini nevjerojatna je situacija...

"Bologna, finale Eurokupa je bilo, prva četvrtina je u pitanju. U nekoj situaciji, onako kako sam napravio neki stav, ja sam doslovno čuo svoje hlače... Da je to puklo. Bam!", rekao je uz osmijeh Alimpijević i nastavio:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Računam, okej, samo da provjerim ja ovo, da nitko ne vidi i da vidim samo kako je to sa stražnje strane. Otprilike dodirujem hlače na leđima i vidim da se to već otvorilo tamo. Rekoh, možda naprijed nije puno puklo, pogledam naprijed, a ono butine sijevaju. To je bila prva četvrtina i ne mogu zvati time-out. Previjam se preko one stolice ne bi li me vidjeli sa zapisničkog stola..."

Nekako je administraciju sa zapisnika uspio uvjeriti u nesretan događaj, a onda je i osobe iz kluba. Kada su iz kluba shvatili, javili su mu da dođe na dio tribine gdje su prijatelji kluba, sponzori i navijači.

Tek je tada počeo cirkus

"Skinuo sam sako i vezao, a kako trčim naši navijači koji su kraj terena misle da ja idem da pozdravljam i pružaju mi ruke, vuku nazad, kao bravo, majstore i bodre me. Vuku me tu nazad da ostanem i mislim se vidjet će mi se sve ovdje pred svima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izmigoljim se i odem u tunel, a tamo me čekaju tri čovjeka iz menadžmenta u boksericama. Skinuli njih trojica hlače tamo, malo porno scena... Od prvog uzimam, navlačim hlače i ne ide. Uzimam od drugog, ove odgovaraju i kažem tvoje hlače uzimam i vraćam se...'', uz smijeh je objasnio srpski trener.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Alimpijević toga dana baš nije imao sreće. Njegova momčad poražena je rezultatom 80-67, a MVP utakmice bio je njegov sunarodnjak Miloš Teodosić. Simbolično, razliku u rezultatu Bologna je napravila upravo u prvoj četvrtini utakmice kada je Alimpijević imao ''parade'' sa hlačama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

FNC 12 iz pulske Arene ekskluzivno ćete 2. rujna moći gledati na streaming platformi Voyo.