Matković briljirao u pobjedi Pelicansa, Giannis nadmašio Jokića u velikom duelu

New Orleans Pelicansi su došli do 16. pobjede ove sezone, a veliki doprinos dao je Karlo Matković, koji je u pobjedi 124:116 protiv Phoenix Sunsa ostvario svoj prvi NBA double-double (17p, 10s, 1a) za 35 minuta na terenu. Zion Williamson je dodao triple-double (27p, 10s, 11a). Kod Sunsa, Devin Booker i Kevin Durant su bili najefikasniji sa 36, odnosno 28 poena, no to nije bilo dovoljno.

U susretu Jokića i Antetokounmpoa, Milwaukee Bucks su pobijedili Denver Nuggetse 121:112. Jokić je imao 32 poena, 14 skokova i 10 asistencija, dok je Giannis ostvario 28 poena i 19 skokova.

Dallas Mavericks su u domaćem okruženju pobijedili Charlotte Hornetse 103:96, uz 25 poena Kyriea Irvinga, dok je Mark Williams predvodio goste s 16 skokova i 24 poena.

Golden State Warriorsi su sa 121:115 svladali Orlando Magic, a Stephen Curry je briljirao s 56 poena, dok je Paolo Banchero zabio 41 poen.

Los Angeles Lakersi su s 111:102 pobijedili Minnesota Timberwolvese, a LeBron James predvodio je svoju ekipu s 33 poena, 17 skokova i 6 asistencija.

