Veliko iznenađenje u Rijeci: Zadar izgubio 11 razlike, ovo im je treći poraz u sezoni

Riječki Kvarner 2010 iznenadio je u petak Zadar u dvorani Zamet i pobijedio vodeću momčad domaćeg košarkaškog prvenstva sa 79-68 (10-13, 28-18, 19-22, 22-15).

Momčadi su u zadnje četiri minute dvoboj ušle gotovo izjednačene, nakon to je kapetan Zadra Marko Ramljak s pogođena dva slobodna bacanja smanjio zaostatak gostiju na samo jedan poen (67-66). No, do kraja dvoboja su domaći košarkaši postigli 12 koševa, a primili samo tri i ostvarili iznenađujuću, ali zasluženu pobjedu.

Marijan Čakarun je predvodio Kvarner sa 16 poena, 12 skokova i četiri asistencije. Po 13 koševa su ubacili Chudier Bile i Patrik Jambrović.

Marko Ramljak je s 27 koševa bio najbolji strijelac Zadra, a Lovro Mazalin je spojio 16 poena i 11 skokova.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zadar je ostao na vrhu ljestvice s 19 pobjeda i tri poraza. Cedevita Junior ima 17-5, a Split 16-5. Četvrta je Cibona s 14-8, a na peto mjesto je skočio Kvarner 2010 s učinkom 10-12.