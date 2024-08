Brazil Ace Petrovića jučer je izgubio od moćnih Amerikanaca 122-87 u četvrtfinalu Olimpijskih igara. Došao je Aco Petrović s Brazilom na -6 (34-42) protiv SAD-a nakon trice Lucasa Diaza u 16. minuti, ali više od toga nije uspio. Manje od dvije minute kasnije ponovno je bilo -16 (36-52).

Međutim, Aco je, kad se sve zbroji i oduzme, odradio fantastičan posao s Brazilom. Od prosječne je momčadi stvorio ekipu koja je izborila i Igre,kao i samu nokaut fazu Olimpijskih igara. Franjo Arapović jako dobro poznaje Acu. Igrali su zajedno, a sad su prijatelji. Poznaju se valjda više od 30 godina. Legendarni Franjo cijeni lik i djelo Ace Petrovića.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

"Aco je šmeker i gospodin. Aco je lud za košarkom i voli košarku više od svega", govori za Net.hr Franjo Arapović.

"Aco je odveo Hrvatsku i Brazil na Olimpijske igre kao izbornik. To je njegovo remek-djelo. Nitko nije očekivao na kvalifikacijama u Torinu da će Hrvatsku odvesti na OI u Rio, niti da će Brazil sad nastupiti na OI. Mada, u Splitu je trebao dobiti Njemačku, samo su mu dva igrača bila bolesna", govori Franjo Arapović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Smatra li Franjo da Aco nije dovoljno cijenjen u Hrvatskoj?

"Moje osobno mišljenje je da je Aco Petrović najbolji trener na blitzkrieg. Što to znači? Najbolji je na kratke staze, ne na duge. Aco nije za duge staze. Nikad ja njemu ne bi dao da vodi i bude svih godinu dana u jednom klubu. On je jednostavno takav trener i bolje reagira u kratko vrijeme. Nije to sad loše ili nešto negativno, nego bolje rezultate ostvaruje na kratko. On je tu da posloži, motivira, bio je i sa Sevillom prvak Španjolske. Ljudi to zaboravljaju. On je sa Sevillom osvojio prvenstvo Španjolske. Aco je tu da složi super ekipu, da napravi rezultat i da ide dalje. Aco je u Brazilu bio dva mjeseca, to je idealno za njega".

Zašto onda Aco ne slaže tako dobro i ne ostvaruje rezultate s Hrvatskom?

"Hrvatska je jedna sasvim druga priča. Što je kod nas... Dakle, naš mentalitet i neke loše navike u hrvatskoj košarci sprečavaju ga za takvo što. Aco je mnogima smetao. Nakon odlaska u Brazil s reprezentacijom, ljudi su se iznenadili. Neki su obećali nekim drugim trenerima nešto i onda kad to nisu mogli, Aci su neki napravili pušku u Rumunjskoj. Neki su Aci bili prijatelji s figom u džepu".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL/Screenshot

Zamolili smo Franju da bude precizniji...

"Ne bih o imenima, svatko zna tko poznaje priču o čemu se tu radi i što je posrijedi."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Govori li o ljudima u HKS-u ili?

"Ljudi koji rade u košarci. Ja nisam u košarci, ali znam da su Aci nametnuli neke igrače u reprezentaciji Hrvatske i, već sam to izjavio, ti igrači koji su bili u reprezentaciji tada, ne smiju u istoj državi biti u istom momentu, a kamoli u gradu, a oni su bili u reprezentaciji", objašnjava Franjo i dodaje:

"Imali smo mi 5 NBA igrača u Osijeku pa smo izgubli od KK Utenas, momčad koja je bila pojačana sa dva igrača. Imali su tri ozbiljna igrača. NBA košarkaši ne mogu garantirati neki uspjeh. Ovo što je Aco napravio s Brazilom u Parizu, to mu je isto jedno remek-djelo".

Ima ljudi koji će za Acu reći da je vrhunski košarkaški trener, ima i onih koji govore kako je vrlo dobar, ali ništa više od toga. Postoje i oni koji pričaju i tvrde da je prosjek koji može bljesnuti. Mišljenja su podijeljena oko trenerske izvrsnosti Ace Petrovića iako se nesumljivo radi o stručnjaku koji zna posao u košarci, koji poznaje materiju i zna kako unaprijediti momčad.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Aco je TOP trener i to što neki govore da je on prosjek, da nema pojma, o njemu govore njegovi rezultati. U sportu postoji puno različitih mišljenja. Neki će za nekog reći da je super, netko da je OK, netko da ne valja, svatko ima svoj pogled. Međutim, rezultati su ti koji o svakom govori najbolje kakav je u nekom poslu. Ili ih imaš ili ih nemaš. Aco ih ima, Aco sve pokazuje. Aco je bio prvak u Španjolskoj, osvojio je s Cibonom što je osvojio. gdje god je bio ostavio je trag, da sad ne nabrajam. Evo, odveo je i dvije reprezentacije na OI i s tim reprezentacijama, s Hrvatskom i Brazilom, na OI je prikazao fantastičnu košarku. Prosjek je učinio boljim, ajmo to nekako tako objasniti."

Dobro, kakav je Aco onda tip, onako, najiskrenije? Nama je teško procijeniti na temelju intervjua. Nije da ga poznajemo dobro kao vi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"E sad, Aco je takav tip koji nekima ne odgovara, jer u nekim trenucima mu je jezik puno brži od pameti. Ali, to je Aco, orginal, zato ga svi tako i volimo. Da on promisli dva dana, što neki drugi treneri misle pa kažu, kod Ace nema toga. Zato ga ja obožavam kao trenera. On ti sve kaže. Valjaš, ne valjaš, igraj, sjedi... ako ne možeš, sjedi i to je to. Nema kod njega puno filozofiranja. Jednom kad smo razgovarali rekao je kako se teško mogao boriti sa ljudima koji su u košarci, plus s menadžerima koji uvjetuju da, ako staviš Marka, moraš i Jozu i Peru itd. Jer, neće ti više doći. Tako su neki pregovarali s izbornicima. To je bio veliki problem naše reprezentacije".

Dragan Bender je odbio Acin poziv kad je napravio transfer...

"Je, odbio ga je. Zna se zašto ga je odbio. Jer se prodao u Španjolsku. Kad je dobio što je htio, ajde bok. To svi znaju. Aco je napravio grešku jer je zaboravio staviti Luku Božića na popis od 25 košarkaša reprezentacije, pa se ovaj opravdano naljutio na to".

Zamjerio je Luka Božić Aci što ga nije zvao...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"I ja bi mu zamjerio. Svatko je to zamjerio. I ja bi ga odbio, kao što ga je Luka odbio kad ga je Aco poslije toga zvao. Pa mislim, nije ga stavio među 25, što znači da ne računa trener na igrača. I onda na pritisak medija, Aco ga ipak zove. I on ga odbija. Pa, tko bi prihvatio poziv nakon svega toga?! Hvala lijepo, ali ne hvala. To je Aci velika i jedina pogreška. Što se tiče izbora igrača u svojoj karijeri, imao je pogrešaka što je prihvatio da pojedini košarkaši budu u reprezentaciji Hrvatske u Rumunjskoj. Rumunjska mu je bila greška, a rekao je kako ti igrači nikad mu neće igrati zajedno. Greška mu je i spomenuti Luka Božić. To su Acine dvije pogreške, a nasuprot toga ima ozbiljan košarkaški trenerski CV satkan uspjesima i rezultatima, kao i unikatnom košarkaškom filozofijom i iskustvom. Međutim, za obje pogreške je ispaštao Aco i nitko drugi", zaključio je Franjo Arapović.

POGLEDAJTE VIDEO: Franjo Arapović kod Mojmire Pastorčić o legendarnom finalu s Dream Teamom, Tuđmanu, antiseks krevetima u Parizu: 'Navijat ću za Brazil'