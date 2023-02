Hrvatska košarkaška reprezentacija odradila je dva dana treninga u Zagrebu, a uoči puta u Švicarsku na novi krug pretkvalifikacija za Europsko prvenstvo 2025. godine, reprezentacija je otvorila vrata predstavnicima medija.

"Jučer smo odradili dva iznimno kvalitetna treninga s tri petorke. Možemo biti zadovoljni što je većina reprezentacije, u puno boljem stanju, kako individualno, tako i momčadski, doista je nemjerljiva situacija u odnosu na studeni. U rekordno brzom roku smo uhvatili sve stvari koje nas interesiraju, tako da su ta dva taktička treninga odrađena besprijekorno," istaknuo je sportski direktor HKS-a i v.d. izbornika reprezentacije Aleksandar Petrović.

Hrvatska u srijedu putuje u Švicarsku, a prva se utakmica igra u četvrtak, 23. veljače u Fribourgu, nakon čega reprezentacija leti za Split gdje će Hrvatska ugostiti Austriju u nedjelju, 26. veljače na Gripama u dvorani KK Split.

Spremni za nastavak

"Svakog protivnika poštujemo i nigdje ne odlazimo kao a priori favoriti jer nismo u takvoj situaciji. Radi se kvalitetna jezgra, radimo na tome da standard obavezne igre produžimo na četrdeset minuta, a pod time mislim na kvalitetnu obranu te napadačku i obrambenu tranziciju. Nažalost, protiv Poljske smo tu pali u periodu od 29. do 34. minute kada je koncentracija popustila i primili smo četiri trojke iz naših pogrešaka. To smo analizirali, apsolvirali i nadam se da se takve stvari neće ponavljati," dodao je Petrović.

Naglasio je kako je kemija koja se stvara ono što je nemjerljivo.

"Kemija koju mi stvaramo, homogenost koju imamo je ono što je nemjerljivo i to je ono što ćemo pretočiti u ove dvije utakmice koje nas očekuju. Naravno da smo koncentrirani na scouting Švicaraca, ali smo maksimalno fokusirani na to da mi prezentiramo ono što trebamo na terenu."

Osvrnuo se i na budućnost.

"Ako na ovu reprezentaciju, ne spominjući NBA igrače, dodate samo tri igrača: Jaleena Smitha na poziciju dva, Hezonju na trojku i Matkovića na peticu, to je već ozbiljna reprezentacija."

Naglasio je kako će tijekom ožujka prionuti razgovorima s potencijalnim kandidatima za izborničko mjesto i ponuditi prijedloge Upravnom odboru.

Kapetan reprezentacije Dominik Mavra je naglasio kako su igrači već naviknuti na kratak period za pripreme.

"Već smo se naviknuli na kratak period koji imamo za pripremu. Većina ekipe s prošlog prozora je tu, svi se znamo, dosta nas je i igralo zajedno i to dosta olakšava stvari. Ne možemo ni za koga reći da nam neće stvarati probleme, nemamo to pravo nakon svih ovih godina. Moramo se okrenuti sebi, a dobro je što smo uključili i mlađe igrače," kazao je Mavra.

Kapusta dolazi u sjajnoj formi

Borna Kapusta se samo dan nakon osvajanja naslova pobjednika SuperSport kupa Krešimir Ćosić, kao i titule najboljeg strijelca i MVP-ja finala priključio treninzima reprezentacije.

"Nisam imao pauzu, no to je svijet sportaša. Normalno treniram, osjećam se dobro, u formi sam i nadam se da ću to prenijeti i u reprezentaciju. Treninzi odlično izgledaju, pripremamo se i razmišljamo samo o sebi, svi smo puni energije i jedva čekamo prvu utakmicu u Švicarskoj," poručio je.

Na ljestvici skupine vodi Poljska sa sedam bodova koliko ima i Hrvatska, no Poljaci su prvi zbog boljeg međusobnog omjera. Švicarska je na šest bodova, a Austrija je na začelju sa četiri boda. Do kraja kvalifikacija su još dva kola.

Prvo mjesto donosi plasman u kvalifikacije za EuroBasket, a drugo u nastavak pretkvalifikacija koje su na rasporedu na ljeto.

PRETKVALIFIKACIJSKE UTAKMICE ZA EUROPSKO PRVENSTVO 2025

23.2.2023. u 19:30 Švicarska – Hrvatska (Fribourg)

26.2.2023. u 18:00 Hrvatska – Austrija (Split, SC Gripe, dvorana KK Split)