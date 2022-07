ZADRANIN PRIZEMLJIO ORLOVE / U Belgiji ga više cijene nego u Hrvatskoj, a sad je srpskim košarkašima usred Niša ugasio svjetlo i bacio ih u očaj

Srpska košarkaška reprezentacija je u jučerašnjoj odgođenoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Nišu izgubila od Belgije hrvatskog trenera Darija Gjergje rezultatom 74:73. Podsjetimo, ta je utakmica trebala biti odigrana u nedjelju, no odgođena je ubrzo nakon početka zbog nestanka struje u dvorani. FIBA je odlučila da će se utakmica nastaviti u ponedjeljak s početkom u 19 sati, no odmah je nastao problem jer su Belgijci prvotno objavili da ne žele igrati utakmicu koja se prekjučer nije mogla nastaviti. Inače, prve tri reprezentacije iz te skupine idu na Svjetsko prvenstvo, a u skupini su još Latvija i Belgija s kojima Srbi imaju negativan omjer pa će trebati pravo čudo da se Srbi ipak provuku na prvenstvo. Dario Gjergja je, inače, Zadranin koji je u Belgiji stekao ime. U Belgiju je stigao 2008. godine kao pomoćnik Draženu Anzuloviću s kojim je godinama surađivao na klupi Zagreba i Cibone i Charleroija. Od tada, pa do danas, Dario Gjergja nevjerojatno je trenerski napredovao. Kada se Dario Gjergja trenerski osamostalio, započeo je niz osvajanja trofeja i zasad se zaustavio na njih čak 21 u Belgiji. Kada je postao izbornik Belgije, te dobio državljanstvo te zemlje, bilo je jasno da ga daleko od kuće više cijene nego u Hrvatskoj, te je odlučio u potpunosti se posvetiti košarci u toj zemlji.