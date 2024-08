Znaju se boriti, ali mogu mogu li preživjeti zajedno u kući? Sa showom se upoznajte na RTL-u i RTL 2

Reality 'Fight of Nations™: Put do pobjede' prikazuje zajednički život mladih boraca, budućih nada MMA-a dok se pripremaju za natjecanje, borbe u kavezu. Večeras u ponoć na RTL-u te u nedjelju na RTL2 u 22 sata gledatelji će se upoznati sa showom, a nove epizode ovog zanimljivog realityja dostupne su svake subote na streaming platformi Voyo! Dva tima - tim Hrvatska i tim Srbija imaju po četiri borca, a predvode ih i pripremaju dva slavna MMA velikana iz Hrvatske i Srbije - Filip 'Nitro' Pejić i Vaso 'Psiho' Bakočević.

Novi reality show kroz sedam epizoda nudi savršenu kombinaciju vrhunskih borbi, uzbudljivih izazova, ali i emotivnih trenutaka iz privatnog života mladih boraca. Pokazuje drugo lice boraca koje gledatelji dosad nisu imali prilike vidjeti - kako izgleda njihov život izvan kaveza i treninga, kakve su njihove životne priče, motivacija, snovi, emotivni odnosi s najbližima, što ih pokreće i kako reagiraju na pobjede i poraze… Bolji tim osvojit će izdašnu novčanu nagradu, samo jedan najuspješniji natjecatelj iz svakog tima otići će do kraja te u međusobnom obračunu potražiti slavu na ultimativnom testu spremnosti - na FNC događanju u pulskoj Areni 7. rujna. Pobjednik će postati FNC profesionalac i potpisati vrijedan MMA ugovor.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Voditeljica Valentina Miletić predstavit će sudionike i dvojicu boraca iz svakog tima koji će otvoriti natjecanje. Bit će to Hrvat Petar Mujkanović i Uroš Mitić iz Basic Sportcluba u Beču. Uslijedit će prvo vaganje kako bi se borci mogli držati svoje težinske kategorije do 70 kilograma te odlazak u vilu u kojoj će svi zajedno živjeti. Teretana u kojoj se trenira i priprema za borbe obavezna je postaja svakog dana. U jeku priprema taktike za borbu dolazi do sukoba između dvojice članova suprotstavljenog tabora, Stanića i Mujkanovića, sukob koji je tinjao još od dana predstavljanja timova. Nakon prve borbe doznat ćemo tko je odnio bodove u kavezu, a potom dečke čeka novi izazov izvan kaveza. Zadatak će izazvati oduševljenje, najviše kod boraca koji obožavaju slušati glazbu, posebno rap. Naime, u goste stiže poznata reperica Mimi Mercedez, koja će borcima pomoći da napišu pjesmu uz koju će ući u borbu na FNC-u! Odabran je i novi par boraca koji ulazi u kavez, Đurića i Katanovića, dvojice izvrsnih boraca.

Nove epizode 'Fight of Nations™: Put do pobjede' prikazuju se na platformi Voyo svake subote, a večeras u ponoć na glavnom kanalu RTL-a te u nedjelju u 22 sata na RTL2 gledatelji će se upoznati s ovim jedinstvenim konceptom borilačkog realitya!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa