Za njega je Joe Rogan (54), najpoznatiji MMA analitičar i novinar, najpopularniji podcaster u Americi kako mu tepaju neki mediji, cijenjeni borilački opinion maker u SAD-u, navodno govorio kako će vladati teškom kategorijom u UFC-u. Ruski hrvač Biljal Mahov (Bilyal Valerievich Makhov), službeno član UFC-eve kraljevske kategorije, dolazi iz hrvanja i bio je član olimpijske ruske hrvačke reprezentacije, natjecao se grčko-rimskim stilom, kao i slobodnim.

Moćan i dobar, Habib u velikom tijelu, s velikim gabaritima

Toliko je moćan i dobar u hrvanju da je očarao i Danu Whitea, koji mu je ponudio ugovor 2015. Uz to, ima nevjerojatne fizičke mogućnosti i predispozicije, visok je 196 cm i varira težinom između 120 i 130 kg. Za njega su neki govorili kako je on u biti Habib Nurmagomedov, samo u većim gabaritima. Takvim načinom vođen i treniran, takvom filozofijom potkovan. No, priča je puno dublja od toga u biti. Od kud onda početi?

Joe Rogan ga nekada jako hvalio

Pojedini američki mediji pisali su u kolovozu mjesecu kako je UFC-ov komentator Joe Rogan govorio o novom talentu koji će osvojiti MMA svijet. Dugogodišnji UFC-ov zaposlenik uvjerio se u mogućnosti opakog Rusa, te izašao javno kako bi podržao još jednu potencijalnu superzvijezdu slobodne borbe, odnosno elitnog UFC-a. Prema Roganu, ova hrvačka senzacija u teškoj kategoriji ima sve alate za divljanje u UFC-u, na svoj način. Jer, ipak se radi o produktu rusko-dagestanskog hrvačkog i općenito borilačkog labaratorija, pod paskom i vođenjem znalaca poput Gadzhija Gadzhieva, Magomeda Guseinova, Khankala Gadzhimagomedova...

Bogata riznica medalja

Biljal Mahov kao hrvač ima bogatu riznicu medalja, impozantnu rekli bi smo. Pet zlata, tri bronce, jedno srebro... Od toga, zlato sa Olimpijskih igara 2012. u Londonu, tri svjetska zlata, jedno europsko. Sve u kategoriji do 120 kg...

Njegov podvig dominacije u slobodnom i grčko-rimskom stilu već je viđen i dio je povijesti. Naime, prije otprilike 42 godine napravio slično i Jan Karlson, te davne 1973. Od tada, on je jedini sportaš, odnosno hrvač, koji je vladao u obje discipline u hrvanju i to dovoljno govori o Mahovom potencijalu.

U jednom trenutku 2015. godine, Biljal Mahov potpisao je ugovor s UFC-om, međutim, zapravo se nikada nije natjecao u organizaciji, niti ima ikakvog iskustva u slobodnoj borbi. Još uvijek ga se čeka. Sve do sad, on je više bio posvećen, samo je bio fokusiran na hrvanje, ne na slobodnu borbu. Bez obzira što ima ugovor s UFC-om. Dana White zna za što je sposoban, pa ga niti ne otpisuje, očito...

Suspendiran - doping afera

Bez obzira, što se za Mahova trenutno veže i afera, što mu ne služi na čast i gura ga među one kontroverzne. Biljal Mahov trenutno je suspendiran na četiri godine, objavila je Ruska antidopinška agencija (WADA) u rujnu mjesecu. Mahov je bio pozitivan na zabranjenu supstancu u siječnju prošle godine, a nije pružio objašnjenje o tome kako je tvar ušla u njegovo tijelo.

Mahov je na OI u Londonu 2012. osvojio broncu, međutim nakon što su osvajač zlata Uzbekistanac Artur Tajmazov i srebrni Gruzijac Davit Modzmanašvili diskvalificirani 2019. zbog kršenja dopinga, pripalo mu je zlato.

'On može uzdrmati čitavu tešku kategoriju'

Mahovovi rezultati u svijetu hrvanja daleko su iznad onoga što bi mnogi očekivali od sad ovog 34-godišnjaka, kojeg se čeka, ali posjeduje snagu, moć, znanje...

"Bivši olimpijac ima hrvačku bazu da uzdrma cijelu tešku kategoriju i stoga je Joe Rogan povjerovao u njega. Mnogi obožavatelji i stručnjaci smatraju da je hrvanje osnova za uspjeh u MMA-u", stoji u tekstu Essentyalli Sportsa. No, to je sad sporno. Neki, pak, misle kako je stand-up (boks, kickbox, tajlandski box itd) najuspješnija baza za slobodnu borbu. Iako, ako MMA usporedimo s uličnom tučnjavom, onda dolazimo do zaključka da najčešće borba odlazi na pod, u parter. No, to je sad neka druga tema...

Mnogi borci koji su bili priznati uspješne priče u MMA-u su u biti proizvodi intenzivnog hrvanja i baze, uspješne i priznate u ovom izrazito napornom sportu. Ovaj trend je posebno vidljiv u težim kategorijama, tu ima zanimljivih imena poput Daniel Cormiera, a tu su još i Dan Henderson, Randy Couture i Brock Lesnar.

"Glavna stvar koja sputava Mahova je činjenica da nikad nije mogao ostati zdrav sto posto. Štoviše, ima sad tu kontroverznu prošlost sa zabranjenim supstancama i postoje mnoge teorije zavjere oko Biljala Mahov", govore Amerikanci o njemu.

Nije još kasno za njega

Unatoč svemu, nije još kasno da 34-godišnjak ostavi svoj trag u UFC-u. Teška kategorija je ona u kojoj čak i stariji borci mogu uspjeti postati prvaci nakon četrdesete godine. Prije 6 godina, u razgovoru je za poznati MMAjunkie Biljal Mahov kazao kako vjeruje da bi mogao biti budući UFC prvak u teškoj kategoriji. Njegov trener sve samo ne jamči takvo što...

"Onima koji nikada nisu čuli za mene, budite sigurni kako će te čuti za mene", rekao je Mahov za MMAjunkie preko prevoditelja...

"Postoje dva trenera koji mogu biti vrlo zaslužni što su me uveli u hrvanje. Magomed Guseinov koji je sada trener ruske reprezentacije u hrvanju slobodnim stilom, kao i Khankala Gadzhimagomedov", izjavio je Mahov i nastavio:

“Pozvali su me u Dagestan još kad sam bio mlad, pa sam zbog hrvanja morao napustiti Nalčik, glavni grad Kabardino-Balkarije, a dugo sam živio u internatu u Dagestanu. Ovdje sam stvarno počeo graditi svoje jake temelje u hrvanju", otkrio je Mahov, koji je bio malo čudo kao klinac, a kao dokaz svojih sposobnosti, kao i predanost sportu, ističe uspjeh čak i u tinejdžerskim godinama...

Ukradena prilika

“Vjerojatno od svih svojih pobjeda, kao jedan od mojih najponosnijih trenutaka istaknuo bih svoj prvi uspjeh na Svjetskom prvenstvu za seniore. Tada sam 2007., s 19 godina, osvojio prvenstvo Rusije u hrvanju i tako sam izabran u reprezentaciju za Svjetsko prvenstvo. Nakon pobjede u Bakuu i osvajanja olimpijske licence, prvi put sam shvatio da je sav znoj i krv koju sam ostavio na strunjači zaista vrijedan toga. Na strunjači sam nagrađen za taj svakodnevni rad. Pobijedivši na Svjetskom prvenstvu, shvatio sam da bih tada mogao nastupiti na Olimpijskim igrama. Za nas hrvače Olimpijske igre su vrhunac uspjeha u karijeri; najpoželjnija titula za svakog hrvača je da se zove olimpijski prvak.”

Mahovu je ta prilika ukradena na Ljetnim olimpijskim igrama 2008. kada ga je neočekivana (a možda i zlobna) borba s trovanjem živom natjerala da se povuče iz natjecanja.

Trovanje

"Nažalost, da, do trovanja je došlo, ali ne želim se zadržavati na tome", rekao je Makhov. “Mogu samo reći da sam imao jako teško razdoblje pred sobom i preostale su mi dvije mogućnosti: ili odustati od atletske karijere, ili odbaciti incident što bolje mogu i nastaviti ići prema svom cilju .

“Ako stalno razmišljate o prošlosti, to će vas spriječiti da krenete naprijed. Stoga sam odlučio zaboraviti na to razdoblje i početi ispočetka – i evo me.”