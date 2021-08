Neporaženi legendarni UFC borac Habib Nurmagomedov ima posebni i učinkoviti zatvoreni trenažni kamp u planinama, daleko od očiju javnosti. Njegov pokojni otac i trener, priznati dagestanski borilački stručnjak Abdulmanap Nurmagomedov bio je odlikovani borbeni sambo veteran i svog je sina naučio sve što zna.

Abdulmanap Nurmagomedov sve pokrenuo

Upravo je otac dio njihove obiteljske kuće pretvorio u teretanu u kojoj se mladi Habib naučio boriti, i to na kakav način. Uz to, Abdulmanap je imao i svoj borilački klub, odnosno školu slobodne borbe, koju je pretvorio u akademiju Nurmagomedov.

Sve je to preuzeo Habib koji svoju radnu filozofiju i znanje želi podijeliti sa svima koji žele trenirati slobodnu borbu.

Sad već bivši MMA borac ima u planinama Dagestana kamp pod nazivom Planinski vrhovi. Radi se o zatvorenom kampu za intenzivni MMA trening na nadmorskoj visini koji je pokrenuo i vodio njegov otac za vrijeme svog života.

"Nema luksuznih objekata i to nam odgovara", poručuju iz tima Nurmagomedov. Inače, treninzi izuzetno zahtjevni i ne može ih svatko pratiti. No, kad se borac podvrgne jednom takvom režimu treninga, filozofiji i načinu rada obitelji Nurmagomedov, iz kampa izlaze kao strojevi.

'Tri tjedna su optimalna za boravak'

"Kamp prima i djecu i odrasle, od osnovne MMA razine do džudo majstora. Sezona treninga započinje u srpnju i traje do kraja kolovoza. Sportaši moraju živjeti zajedno u malim kućicama i koristiti vanjske tuševe. U kampu se obično odjednom ne nalazi više od 50 sportaša a tri tjedna su optimalna za boravak u kampu, za pripreme, odnosno da se krv obogati kisikom na nadmorskoj visini", navodi Russia Beyond u svom videu objavljenom na Facebooku.

Jedan od najvećih UFC boraca svih vremena zamijenio je nedavno svoju borilačku karijeru onom promotorskom. Habib je i vlasnik Gorilla Fighting borilačke organizacije koja je sad dobila i svoje energetsko piće.