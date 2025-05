MMA spektakl u Saudijskoj Arabiji: Najbolji PFL borci Bliskog istoka ukrali show

Ljubitelji mješovitih borilačkih vještina (MMA) na Bliskom istoku dočekali su da Professional Fighters League (PFL) po prvi put stigne u Jeddah. Vrata velebne Onyx Arene otvorila su se za PFL MENA 1, debitantski događaj druge sezone PFL MENA lige, koji je donio večer ispunjenu vrhunskim borbama.

Abdullah Saleem (Kuwait) - Souhil Tairi (Alžir)

U prvoj borbi večeri Tairi je slavio prekidom u drugoj rundi. Saleem se solidno držao u prvoj rundi do jednog ilegalnog udarca Tairija nakon kojeg se teško vratio u borbu. Tairi je kažnjen oduzimanjem boda, no nije to previše pomoglo Saleemu. U drugoj je rundi na kraju presudilo jedno odlično plasirano koljeno i sudac je prekinuo borbu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hasham Elnamer (Egipat) - Ahmed Makki (S. Arab)

Prva runda većinom je protekla u obostranom ispitanju snaga, no u drugoj je Egipćanin puno više pokazao. Prošlo je nekoliko opasnih udarac, a Makki je uglavnom pokušavao odrađivati rušenja u kojima nije baš radio puno štete. I dok se činilo kako Egipćanin ima borbu pod kontrolom, u trećoj je rundi Makki uspio izvući 'heel hook', a sudac je prekinuo borbu. Za ovog influencera je to druga pobjeda u njegovoj kratkoj MMA karijeri.

Mohammad Fahmi (Irak) - Georges Eid (Libanon)

Puno je energičnije ušao Iračanin u borbu i nakon par minuta prve runde uspio uhvatiti 'anaconda choke', a 'libanonski buldožer' je morao tapkati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Islam Reda (Egipat) - Akram Nasri (Alžir)

Više je pokazao Reda u prvoj rundi, u kojoj je na samo kraju imao i priliku završiti borbu, ali spasilo je zvono Alžirca. Druga runda je opet energetski poazala dobru razinu, no to je i razlog zbog kojeg su oba borca bila dosta iscrpljena u trećoj rundi. U zadnjoj minuti Nasriju je potpuno ponestalo snage, što je iskoristio Reda i natjerao suca na prekid 20-ak sekundi prije isteka vremena.

Assem Ghanem (Egipat) - Hussein Salem (Irak)

Ghanem je na velike muke stavio Salema. Iračanin si je pokušavao pomagati nogama od žicu, a sudac ga je uporno upozoravao kako to ne smije raditi. Oduzeo mu je i bod, a u zadnjim sekundama prve runde krenula je i prava serija udaraca Egipćanina. No, zvono je spasilo Salema. Teški trenuci za Salema i u drugoj rundi koju je proveo praktički cijelu na podu primajući jake udarce, no uspio je izdržati do treće runde. Ghanem je na otvaranju treće runde odlično pogodio jedan kroše, ali Iračanin je čudesno preživio i taj nalet. Izdržao je nekako i do kraja treće runde u kojoj su pljuštali udarci kakve dosta boraca ne bi izdržala. Na kraju očekivana pobjeda Ghanema jednoglasnom odlukom sudaca.

Mountasser Boutouta (Alžir) - Malik Basahel (S. Arab)

Domaći borac Basahel je uz glasno odobravanje publike puno više pokazao u prvoj rundi, a nastavio je i u drugoj pa na 2:25 do kraja odličnom serijom udaraca natjerao suca na prekid. Nakon prekida je malo i zaplesao.

Taha Bendaoud (Maroko) - Boualem Drissi (Alžir)

Bendaoud je odlično ušao u borbu i nizom udaraca već u prvoj rundi natjerao suca na prekid nakon što je uhvatio 'triangle choke'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Abbas Khan (Bahrein) - Salah Eddine Hamli (Maroko)

Hamli je bolje otvorio, no preživio je Khan nekako da bi na kraju prve runde čak i zadao par opasnih udaraca. U drugoj rundi nije bilo tako očitih udraca da bi u trećoj, na 2.55 do kraja, Hamli izveo 'rear naked choke' i natjerao Khana na tapkanje.

Mohsen Mohammadseifi (Iran) - Ahmed El Sisy (Egipat)

Glavnu borbu večeri otvorio je s nekoliko snažnih krošea iranski 'the golden boy', a Egipćanin je pokušavao rušiti. Dominirao je rundom Mohammadseifi, ali što je runda išla kraju sve je bolje odgovarao Egipćanin. Nakon par novih udaraca, El Sisy je ostao krvave glave. No, nastavio je pokušavati rušiti, a Iranac je udarao. Pred kraj druge runde prošao je sjajan desni kroše Iranca, ali preživio je El Sisy. Kontrolirao je borbu do samog kraja Iranac i na kraju pobijedio jednoglasnom odlukom sudaca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izzedine Al Derbani (Jordan) - Yanis Ghemmouri (Francuska)

Meč nije održan jer je Al Derbaniju pozlilo.

Foto: Screenshot

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte jedan od golova sezone: Bomba Babeca s 25 metara pa s(p)retno izjednačenje u 90. minuti