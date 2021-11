Malo smo surfali bespućima interneta kako bi za vas, dragi naši čitatelji, pronašli nešto zanimljivo. I jesmo... Na društvenim mrežama upravo kruži jedan zanimljiv video treninga velikog neporaženog bivšeg UFC-ovog borca, šampiona, možda i najboljeg ikad u lakoj diviziji Habiba Nurmagomedova (29-0-0) i njegova slavnog oca, Abdulmanapa Nurmagomedova. Abdulmanap Nurmagomedov bio je svjetski poznati trener mješovitih borilačkih vještina, bivši ruski vojnik, koji je imao i svoju akademiju. Ruska knjiga rekorda ga je u rujnu 2019. godine proglasila najuspješnijim sambo trenerom u zemlji.

Izgradio Habiba u nepobjedivog borca

Upravo je on izgradio Habiba u nepobjedivog borca, stroj za pobjede i prekide. Nažalost, u ljeto 2020. je pretrpio srčani udar nakon što mu je dijagnosticiran koronavirus, a nakon operacije došlo je do dodatnih kompilacija zbog kojih je preminuo.

Abdulmanap je Habibu doslovno bio sve u borilačkom smislu. Da nije bilo oca, Habib nikad ne bi postao najdominantniji i najbolji P4P borac na svijetu. Etnički Avar, Abdulmanap Nurmagomedov rođen je 1962. u selu Sildi, okrug Tsumadinsky, a 1987. diplomirao je računovodstvo i ekonomiju na Poltavskom sveučilištu za ekonomiju i trgovinu. Imao je dva sina, Magomeda i Khabiba, i jednu kćer Aminu. Svoju sportsku karijeru započeo je slobodnim hrvanjem kojim se, kao i mnoga dagestanska djeca, bavio od malih nogu i usavršio ga do te mjere da je napravio vlastite smjernice i izvedenice. Oplemenio ga je, da budemo precizniji. Dok je služio u sovjetskoj vojsci, počeo je trenirati judo i sambo...

Prvi veliki uspjeh kao trener postigao je kada je njegov brat Nurmagomed Nurmagomedov pobijedio na Svjetskom prvenstvu u sambou za reprezentaciju Ukrajine 1992. godine. Kroz svoju trenersku karijeru trenirao je ukupno 18 svjetskih prvaka.

Mali Habib se hrvao s medvjedom

Habiba je njegov otac pratio kroz cijelu karijeru borilačkih vještina i bio mu važan oslonac u životu. Još od malih nogu Abdulmanap je svog sina polagano počeo trenirati, a na You Tubeu postoje snimke malog Habiba kako se hrva s medvjedom. Htio je svog sina od malena usmjeriti u hrvanje, kako bi mu dao bazu za kasnije uspjehe. Također, htio je kod njega napraviti takvu mentalnu snagu koja će ga gurati do krajnjih granica, bez točke pucanja. Pokazat mu da je život težak, borba, da se moraš dignuti kad padneš. Da ćeš padati i dizati se na putu do uspjeha, da će ti iz dana u dan biti život pun stramputica i opasnosti... Posebna je to životna filozofija, način, umijeće ratovanja...

Bez poraza

U karijeri zato njih dvojica nemaju niti jedan poraz u UFC-u, elitnoj organizaciji slobodne borbe u kojoj je Habib ispisao povijest. Abdulmanap je naučio svog sina svemu što zna, bio je odlikovani borbeni sambo veteran, a Habib je u ocu vidio sve. Bio mu je apsolutni uzor, čovjek kojeg je bezpogovorni slušao, isto kao i majku. Takav je bio odgoj u njihovo kući, djeca su bila izuzetno ponizna, poslušna i zahvalna.

Upravo je otac dio njihove obiteljske kuće pretvorio u teretanu u kojoj se mladi Habib naučio boriti, i to na kakav način. Uz to, Abdulmanap je imao i svoj borilački klub, odnosno školu - akademiju slobodne borbe koju je nakon njegove smrti preuzeo Habib, koji se oprostio od slobodne borbe i UFC-a, kad mu je otac umro. Jednostavno, obećao je svojoj majci da se bez oca neće više boriti. Za sad to stoji...

Abdulmanap je bio toliko moćan trener, čovjek, da je mogao drugome slomiti, zgnječiti prsa tehnikom i snagom, čvrstinom. Postoji dosta videa treninga Habiba i Abdulmanapa u kojima njih dvoje zajedno vježbaju, postoje i snimke Abdulmanapa s drugim polaznicima, ali kad smo kod oca i sina, navodno Habib nikad nije izdominirao svog oca. U gore priloženom videu možete vidjeti kako Habib i Abdulmanap vježbaju grappling. Habib nikako nije mogao svog oca izbaciti iz ravnoteže...

Habib nikad nije izdominirao oca

"Tko kaže da je Habib nepobjediv. Pa stari ga je stalno pobjeđivao", stoji u komentarima ispod videa na You tube kanalu.

Habib Nurmagomedov je stalno trenirao pod paskom svog oca u planinama Mahačkale u Dagestanu. Unatoč nedostatku sredstava, kamp za obuku na kraju je postao plodno tlo za najbolje svjetske talente za grappling.

Teški uvjeti treninga

U lipanjskom intervjuu za UFC Russia, Habib Nurmagomedov je objasnio teške uvjete koje je morao podnijeti dok je odrastao u Makhachkali. Nedostatnost sredstava nije spriječila bivšeg UFC prvaka i njegove suigrače da daju maksimalan trud na treninzima. Pripovijedajući o nevolji života s oskudnim sadržajima u njegovim tinejdžerskim godinama, Habib je rekao:

"Dao sam sve od sebe, davao sam stalno sve od sebe. Na primjer, nikada se nismo tuširali toplom vodom. Tuš je bio samo jedan za sedamdeset ljudi. A kad smo imali svoje trening kampove u planinama, negdje tamo 2005. godine, tamo vam nije bilo tuša. Mi smo kupali se u izvorskoj vodi, hladnoj da ti krv bolje proradi, da ti se koža utegne i ojača, da očeličiš. Također nije bilo perilice za rublje, sami smo rublje prali u hladnom potoku u planinama. Morali smo hodati stotinjak metara da se olakšamo isto tako, na obavimo nuždu. Spavali smo na tavanu, nas sedamdesetak poput sardinica. Dolje je bila kuhinja, a zidana je kamenom, ne ciglom, pa je hladnija", kazao je Habib Nurmagomedov, prenosi njegove riječi Sportskeeda.

Trening za treningom

Kako bi nadoknadili nedostatak osnovnih alata za trening, kao što je obična hrvačka strunjača, Habib Nurmagomedov i njegovi suigrači iskoristili su obilna prirodna bogatstva koja su im bila na raspolaganju.

"U toj smo vam bazi proveli deset godina. To vam je bila moja tinejdžerska tranzicija. Samo smo izašli van i trenirali u planinama: trčali, dizali kamenje, borili se na travi. Samo jednom tjedno imali smo tepih za trening", dodao je Habib Nurmagomedov.

Sambo, hrvanje...

Habib Nurmagomedov počeo je ozbiljno trenirati u profesionalnim borilačkim sportovima u dobi od 12 godina. Sambo polaznik postigao je brojna priznanja kao borac i na kraju postao UFC prvak u lakoj kategoriji 2018. godine. Habib Nurmagomedov vjeruje da su ga teški uvjeti u kojima je trenirao s ocem oblikovali u svjetskog prvaka, nepobjedivog borca.

'Živio sam u teškim uvjetima. Svi trebaju ostati gladni ponekad'

"Živio sam u teškim uvjetima. Svi trebaju ostati gladni ponekad. Vaša glad je vaš najmoćniji unutarnji motor. Ako sada imate sve, što vam još treba u životu? Nećete onda baš puno raditi", kazao je Habib Nurmagomedov, koji zna važnost pristupačnosti bitnim resursima za rastućeg sportaša. Zbog toga bivši UFC prvak planira pokrenuti i akademiju u Africi kako bi siromašnoj djeci pružio sreću da ih treniraju najbolji treneri na svijetu.