Poznati You Tuber Jake Paulpokušat će se vratiti pozitivnom ozračju nakon poraza od Tommyja Furyja, a za to će imati priliku protiv slavnog bivšeg UFC borca Natea Diaza.

I pritom obećava da će to biti spektakl unutar American Airlines Centera - koji prima 20.000 ljudi.

Jedna od te četiri ljepotice - ring djevojke je i zanosna Whitney Clark.

Model Whitney Clark (Whitney from Houston joj je profil na Instagramu)) prešla je brojku od 150.000 pratitelja na Instagramu dok se priprema biti ring djevojka za Paul vs Diaz ovog vikenda.

Često dijeli i mnoštvo snimaka s raznih lokacija - nedavno je objavila snimke dok je bila u Meksiku.

Clark također promovira kako pjeva i kakve pjevačke sposobnosti ima, a to radi na društvenim mrežama – pokazujući svoj impresivan glas.

Njezini videi često uključuju obradu pjesama koju posebno voli.

Također, Whitney se nekad bavila nogometom. Da, dobro ste pročitali, nogometom.

"U mojoj prirodi je da se natječem, da se borim. Ako me i pobijediš jednom, morat ćeš to učiniti opet, kako bi me uvjerio da si bolji ili bolja od mene", napisala je pokraj fotografije kako se bori za loptu.

Objavljujući svoje sudjelovanje na Paul vs Diaz spektaklu, na društvenim mrežama je napisala:

"5. kolovoza. Dallas TX. Blagoslovljena i počašćena što sam službeni model događaja. Ovo nećete željeti propustiti! #PaulDiaz."