PRIDE je legendarna borilačka promocija iz Japana u kojoj se svojedobno borio najveći hrvatski MMA borac ikad Mirko Cro Cop Filipović kojeg je u jednom dijelu karijere, baš za vrijeme PRIDEA, trenirao i Vlado Božić.

Dark Side of the Cage

Dokumentarna serija pod nazivom "Dark Side of the Cage" istražuje pad PRIDE-a, što prenosi poznati borilački web site MMAmania. Propast poznate promocije započela je nakon što su na površinu isplivala potresna saznanja da je PRIDE povezan s japanskom mafijom Yakuza, jednom od najzloglasnijih kriminalnih organizacija na svijetu već desetljećima.

Prema nekim tvrdnjama i mnogim sumnjama koje se navode i u dokumentarcu, 2003. godine Yakuza je ubila prvog predsjednika PRIDE-a Naota Morishitu, kako bi postavila poslušnijeg predsjednika Nobuyukija Sakakibaru na čelo organizacije.

Menadžer Miro Mijatović, koji je vodio karijeru Mirka "Cro Copa" Filipovića i pomogao mu da iz K-1 prijeđe u PRIDE za veliki ugovor, bio je upozoren na prisutnost Yakuze u PRIDE-u. Sve se otkriva u dokumentarcu koji je šokirao svijet. PRIDE je bila prva komercijalno uspješna velika MMA organizacija s borcima koji su nastupali pred 90 000 ljudi u Saitama Areni, međutim organizacija je također bila duboko korumpirana i pod kontrolom Yakuza. Liberalan stav PRIDEA prema korištenju dopinga dobro je poznat, ali ‘‘Dark Side of the Cage‘‘ dublje istražuje optužbe za namještanje borbi u ranim godinama organizacije. Mirko je u to vrijeme bio jedna od najvećih zvijezda organizacije.

PRIDE zaustavio Mirkov nastup za Novu godinu

Mirko je 2003. godine odradio četiri borbe za PRIDE čime je ispunio ugovor. Kao slobodan borac, Mijatović ga je dogovorio za Inoki Bom-Ba-Ye promociju koja je organizirala veliku novogodišnju borilačku priredbu, ali 2003. bio je prvi put da PRIDE organizira vlastiti novogodišnji event te su očajnički željeli uništiti konkurenciju. U dokumentarcu se tvrdi kako je PRIDE zaustavio Mirkov nastup u konkurentnoj organizaciji, ali zatim je Mijatović otišao u Rusiju i umjesto Mirka doveo slavnog Rusa Fedora Emelianenka da bude glavna zvijezda Inoki Bom-Ba-Ye eventa. Nadalje, u dokumentarcu "Dark Side of the Cage" tvrdi se kako su Yakuze bile toliko bijesne da su prijetili organizatorima smrću ako najave Fedorovu borbu. Na kraju je upravo Mijatović bio taj koji je izašao na pozornicu i službeno potvrdio da će Fedor nastupiti.

"Tog trenutka sam označen za smrt", prisjetio se Mijatović.

Tri dana nakon što je Fedor pobijedio Yuji Nagatu 31. prosinca 2003. godine na Bom-Ba-Ye eventu u sklopu Inoki Festivala, Mijatovića su okružili na recepciji hotela.

'Da niste natjerali Mirka Cro Copa da se povuče, sada ne bismo ovdje sjedili'

"Odveli su me na posljednji kat, gdje je bio bar. Kad sam vidio što se događa, shvatio sam: ‘Ovo je jako loše‘."

Na njegovo iznenađenje, tvrdi da ga je tamo dočekao Nobuyuki Sakakibara s nekoliko članova Yakuze.

"Yakuza je počela urlati na mene zbog Fedora", nastavio je Mijatović.

"A ja sam im odgovorio: ‘Da niste natjerali Mirka Cro Copa da se povuče, sada ne bismo ovdje sjedili‘."

Foto: Profimedia Mirko nakon osvajanja PRIDE-ovog Grand Prix turnira 2006. To je najveći uspjeh u karijeri slavnog Cro Copa.

Potom mu je Sakakibara gurnuo ugovor napisan na japanskom jeziku i naredio mu da ga potpiše. Mijatović je odbio potpisati bilo što što nije znao i mogao pročitati.

"Jedan od tjelohranitelja izvadio je pištolj i prislonio mi ga na glavu", prisjetio se Mijatović.

Ozbiljna situacija

"Tada sam shvatio koliko je situacija postala ozbiljna", dodao je.

Vlado Božić boksački je autoritet i prijatelj Mirka Filipovića. U jednom dijelu PRIDE karijere upravo je on bio trener Mirku Filipoviću tri godine. Prvi Vladin dolazak u Japan, kako nam je to svojedobno otkrio u intervjuu, bio meč protiv Bob Sappa po K1 pravilima. Ta borba se održala 30. ožujka 2003. godine u Saitama Areni na K1 priredbi, a prije nje su mnogi govorili kako naš Mirko nema šanse protiv 150 kilograma teškog Sappa koji je u toj borbi bio 8 centimetara viši od Mirka i imao je puno veći raspon ruku (208 cm u odnosu na 185 Cro Copa). Više o tome čitajte - OVDJE.

"To je moj prvi dolazak u Japan. To kad mu je Mirko slomio jagodičnu kost, to je naših ruku djelo. Od taktike, tehnike, to je jako bitno u toj priči. Tu smo napravili presedan. Mirko ju je, doduše, pokazao ali zajedno smo ju mi složili. Recimo, to ljudi ne znaju ali uvijek vam je u kick-boxu kao jedno pravilo da ide uvijek ruka pa noga. No, mi smo radili zbog veličine Boba Sappa, taktiku mjesecima na tome, da se prvo kreće, pa ide noga - ruka. Ili, kretanje, pa klinč hrvanje, pa noga, pa ruka. Tako je i bilo", rekao nam je Vlado Božić u razgovoru 25. svibnja 2020.

Vlado Božić: 'Nisam niti jednom osjetio nikakvu povezanost Yakuza s PRIDE-om'

Vlado je bio u Mirkovm kutu za vrijeme najvećeg Mirkovog meča u karijeri, onog protiv Fedora Emelianenka. U lipnju 2022. Vlado je gostovao u podcastu Net.hr-a po prvi put. Tada nam je otkrio što je, po njemu, kumovalo Mirkovom porazu od Fedora 2005.

Mirko je tada izgubio jednoglasnom odlukom sudaca, ali svi koji se sjećaju te ljetne večeri i scena iz Saitama Arene pamte i da je Cro Cop itekako imao svoje šanse, pogotovo u dvije situacije - kada je u prvoj rundi udarcem izbacio Fedora iz ringa što je na neki način spasilo Rusa, te kada je nešto kasnije pokušao borbu završiti atraktivnim high-kickom, ali se poskliznuo.

Foto: Screenshot: You Tube Vlado Božić iza Mirka Filipovića prilikom izlaska u ring protiv Boba Sappa 30. ožujka 2003. u Saitama Areni.

"Sve je bilo savršeno posloženo, osim vremena dolaska. Upozoravao sam i njega i Zvonimira da se to ne radi", otkrio nam je Vlado u podcastu. Više o tome čitajte i gledajte - OVDJE.

S obzirom na sve navedeno u ovom tekstu jutro smo kratko popričali s Vladom kako bi nam se referirao na navedeno u dokumentarcu "Dark Side of the Cage", padu PRIDE-a i utjecaju Yakuze.

"Nisam niti jednom osjetio nikakvu povezanost Yakuza s PRIDE promocijom, a bio sam u u Japanu više puta u borilačkom segmentu. Nikad nisam ništa osjetio na rezultatu, na bilo čemu, ništa što bi mi bilo sumnjivo. Nisam niti upoznat s navedenim dokumentarcem", rekao nam je Vlado Božić i osvrnuo se na priču o Yakuzama:

'Ne možeš u Japanu na bazen s tetovažama Yakuza'

"Yakuze k'o Yakuze, ti kad dođeš u Japan neimnovno je da ćeš čuti da oni tamo postoje. Jesam li ih ja tamo vidio, primijetio, osjetio nešto, ne, nisam. Oni su samozatajni i ako nešto rade, to rade da se ne vidi. U Japanu su jako strogi zakoni i moraš znati jednu drugu stvar. Što se tiče Yakuza, zakoni su u Japanu specifični. Evo recimo, ne možeš u Japanu ići na bazen ako imaš tetovaže Yakuza na sebi, bilo kakve, moraš imati flaster, ali ne mogu Yakuzu ugasiti jer je to priča povezana s dugom tradicijom u Japanu. Yakuza je velika i moćna organizacija u svakom slučaju, država u državi. Ne mogu ih ugasiti, niti će ih ikad ugasiti", zaključio je Vlado Božić.

