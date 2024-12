Najbolja hrvatska profesionalna boksačica, svjetska prvakinja Ivana Habazin (23-5), ulazi u ring kako bi se suočila s IBF prvakinjom velter kategorije Natashom Jonas (15-2) na Collision Course priredbi koja će se u subotu održati pod okriljem Boxxer promocije u Exhibition Centru u Liverpoolu. Ivana, osim što napada IBF titulu, također i brani svoj WBC svjetski naslov kojeg je osvojila u Zagrebu ranije ove godine u travnju borbom protiv Kinge Magyar. Znači, radi se o meču za ujedinjenje IBF i WBC svjetske titule.

Jonas boksa u svom gradu

Jonas je na domaćem terenu, rođena je i živi u Liverpoolu, a u svojoj karijeri upisala je 15 pobjeda (9 nokauta) i dva poraza (1 nokaut) te jedan neriješen rezultat. Svoj posljednji poraz je doživjela jednoglasnom odlukom od Katie Taylor 2021. godine, a od tada je upisala šest uzastopnih pobjeda. Ivanin cijeli fokus je na Natashi Jonas.

Foto: Screenshot/Voyo Vlado Božić i Ivana Habazin treniraju u Liverpoolu.

Jedino je na nju fokusirana i to joj je jedini cilj, to je borba koju mora pobijediti. Habazin je izjavila kako ju ne dira previše što je Jonas favoritkinja prema kladionicama i da ne osjeća pritisak gostujućeg terena pošto je već bila u Liverpoolu i zavoljela taj grad Beatlesa. Tvrdi da je ljudi uvijek podcijenjuju, ali postoji razlika kad ulazite u ring kao izazivačica i kao prvakinja kao što je to sad s Ivanom slučaj.

Ivani WBC pojas znači sve

Znate kako je, kad nešto imate, jednostavno ne želite to izgubiti ili predati, "umrijet" ćete za to ako treba. Tako je i s Ivanom. Taj WBC pojas njoj znači sve i ne misli ga predati nikom bez borbe. Ako pobijedi, sljedeći logičan korak za Ivanu Habazin bila borba s Lauren Price ili s Mikaelom Mayer koje boksaju u velteru.

U predvečerje još jedne velike borbe za hrvatski ženski profesionalni boks, jednog od najvećih mečeva Ivane Habazin u karijeri sasvim sigurno, iz Liverpoola nam se javio njezin trener, cijenjeni boksački stručnjak Vlado Božić. Vlado i Ivana prošli su sito i rešeto skupa tijekom godina i godina suradnje. Mogli bi smo knjigu napisati o njihovoj suradnji, napretku, mečevima, postignućima.

Niti jednom u Liverpoolu nije padala kiša

"Prohladno je u Liverpoolu, ali zanimljivo niti jednom nije padala kiša od kad smo ovdje. Mislim, Liverpool je stvarno interesantan, simpatičan grad. Sviđa mi se", kazao je za portal Net.hr u uvodu Vlado Božić.

U gradu koji spada u jedan od najkišovitijih na svijetu da baš sad nema kiše može biti dobar znak, jedna lijepa naznaka da bi se u subotu mogle dogoditi jako lijepe stvari što se tiče Ivane i Vlade u boksačkom ringu. Bit ćemo malo praznovjerni...

"Ako će to pomoći da dobijemo meč, onda ćemo biti i praznovjerni, nema frke", nasmijao se Vlado i nastavio:

"Spremni smo i očekujem pozitivan rezultat. Usudim se reći da Ivana nikad nije bila spremnija. Ivana i ja smo u Engleskoj već dva i pol tjedna. Bili smo dva tjedna u Boltonu. To je jedno 40-50 kilometara od Liverpoola, između Manchestera i Liverpoola. Tamo smo bili u dvorani od čuvenog Amir Khan. Napravili smo dva i pol tjedna, završnih, ako dobrih. Pripreme su dobro odrađene, sparinzi isto, sve je s kampom dobro prošlo. Bilo je nekih malih, sitnih problemčića, ali to je normalno. Ne može ništa biti idealno u planiranju i programiranju treninga. Ne mislim što se tiče treninga i izvedbe treninga, ali kažem to su neke sitnice na koje ne možeš utjecati".

'Jonas respektiram, ali nije bauk'

O nekim stvarima nije htio pričati i ulaziti u detalje. Obećao nam je reći poslije meča. Natasha Jonas je kontra gard, ljevakinja.

"Samim time je meni simpatična i respektiram ju, ali nije sad ona neki bauk. Jedina prednost koju će u ovom meču s Ivanom imati je domaći teren, ali to ne mora biti prednost, to može biti i mana. To što Jonas boksa kontragardom za Ivanu neće biti neki preveliki problem jer smo pripreme odradili kvalitetno i dugo traju, dugo su trajale. Mislim da tu ne bi trebalo biti nekih velikih problema."

'Jedino me zanima Ivanina pobjeda'

Vladu ništa ne zanima, jedino što ga zanima je Ivanina izvedba u ringu.

"Vjeruj mi Silvijo, ništa me ne zanima. Ni kako idu ulaznice ni hoće li biti prijenosa na TV-u ili neće, iako bi volio i trebalo je biti prijenosa. Jedino što me zanima je da Ivana obrani svoju titulu i uzme njezinu, pa da ih objedini u svoje vlasništvo. Postoje neke sramote koje ne idu nama na dušu, nego drugima, ali nećemo sad o tome. Gubiti bespotrebno energiju na stvari na koje ne možeš utjecati prije meča nije dobro niti to želim."

'Očekujem pozitivan rezultat'

Ivana je boksala velike mečeve i ima iskustva...

"Što se tiče pojaseva prvakinja i rezultata mislim da je jedan od najvećih Ivaninih mečeva. Dobro, protiv Cecilije Brækhus je bilo za 4 svjetske titule, ali realno ja tada kao trener nisam očekivao realno neki pozitivan ishod, jer nije bilo realno da Ivana napravi pozitivan rezultat jer je to sve skupa bilo za nju prerano. Ovo je za Ivanu definitivno jedan od njezinih najvećih mečeva, a u njemu očekujem pozitivan rezultat, s pravom i razlogom. Idemo po pobjedu", završio je Vlado Božić.

POGLEDAJTE VIDEO: Ivana Habazin: 'Svaka večer je povijesna kad ja boksam, kad god me otpišu ja se vratim u povijesnom momentu'