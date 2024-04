Vlado Božić bio je uz Ivanu Habazin na njenom najtežem boksačkom putovanju dosad. Boksačica iz Zlatara jučer se u KC Dražen Petrović okitila svjetskim titulama po WBC i interim WBA verziji u velter kategoriji. Nakon 10 napornih i iscrpljujućih rundi protiv Kinge Magyar.

Habazin je prvi svjetski naslov osvojila 2014. po IBF verziji, a četiri godine poslije je osvojila i IBO pojas. Ovo je, dakle, treći put da se popela na svjetski tron, samo s jačim pojasevima prvakinje. WBC i WBA su dvije od četiri najjače svjetske verzije u boksu, a Ivana je posebno htjela WBC pojas. Jer, za nju je on najcjenjeniji...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li za Vladu ovo bio trenerski najzrelije odrađeni meč?

"Nije najzreliji, ali je najteži. Zbog svega što nam se dogodilo i što smo organizacijski prošli. A prošli smo sve i svašta što nema veze s boksom. To što smo prošli u posljednjih dva mjeseca, vjerujte mi da bi većina ljudi završila u Vrapču", rekao je za Net.hr noćas nakon meča Vlado Božić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što se konkretno dogodilo?

"Imali smo problema jer nas je jedna televizija izdala i žao mi je, da moram tako reći, što plaćam dvije pretplate. Doveli su nas pred svršen čin, a RTL nas je spasio što je prenosio na svoje dvije platforme, Voyu i RTL-u 2, Ivanin meč i čitav event. Drago mi je što je tako sve na kraju ispalo, jer ovo je pobjeda sporta nad svim nesportskim stvarima. Ma, bilo je tu još stvari, izazova, anomalija, ma svega, time je ovaj Ivanin uspjeh kud i kamo veći."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ivana vas je dobro slušala...

"Nisam zadovoljan s prvih nekoliko rundi, jer je prihvatila tu nekakvu izmjenu udaraca. Prihvatila je taj stil koji paše Magyar. Ipak, Kinga je tehnički slabija od Ivane. Nema tu fluidnost, nema to iskustvo. Nema tu mekoću. Puno je fizički čvršća i jača od Ivane, u krajnjem slučaju i mlađa 7 godina. Znao sam da će borba biti jako teška i zahtjevna, s mnoštvo faza i prijelomnih trenutaka. Predvidio sam sve to. Nitko ne dolazi izgubiti. Svatko trenira, svatko se priprema. Imali su više nego dovoljno vremena za spremiti se, tako da nas ništa nije iznenadilo."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nastavio je Vlado svoj monolog. Duboko je uzdahnuo poput umornog ratnika.

"Bože dragi... pa više me umorilo sve ovo što se događalo oko meča. Ovo mi je uzelo 5 godina života. Znači, bio sam s Mirkom pred 90 000 ljudi u Tokio domu pred 90 000 ljudi protiv jednog Bob Sappa. To mi je bilo deset puta lakše nego ovo. Vjerujte mi da je. Bolesno i nevjerojatno. Da Ivana nije dobila, ja bih isto bio u velikim problemima. Ne znam što da vam kažem".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ivani se sad otvaraju vrata s više mogućnosti i za pisanje boksačke povjesti, spajanje titula, osvajanje novih (WBO, primjerice, on Ivani nedostaje u riznici). Isto tako, otvaraju joj se mogućnosti i za egzistenciju. Hoćete li biti uz nju i u sljedećem njezinom velikom meču? Otkrila nam je Ivana da je ugovor za novu borbu na sve ili ništa potpisan. Kasno ljeto ili rana jesen.

"Ako me Ivana bude htjela u svom kutu, bit ću uz nju kao trener. Ako me ne bude htjela, neću. Ne volim se nigdje gurati. Imam samo jedan uvjet, a to je da nema drugih trenera uz mene. Ivana ima trenera u SAD-u, ali ne mogu ja biti još jedan ili jedan od dva, pa ćemo zajedno. Ili sam ja trener ili nitko drugi. Ivanu ne može netko trenirati u SAD-u, pa da ju ja treniram ovdje, nastavljam, to ne dolazi u obzir. Ja moram tu ispravljati stvari, to je duplo teže."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nezgodna situacija...

Ma da, ali ne samo to. Druga trenerska filozofija, pristup, tehnika, naglasak na treningu, taktici, nisu svi treneri isti i takvo što je izuzetno teško. Nije da taj Ivanin trener ne radi neke stvari dobro, ali ja znam što ona može napraviti, a što ne može. Ja sam je stvorio i znam što Ivana mora, treba raditi, da bi bila opasna. Ivana još uvijek nije opasna, jer je premalo vremena bilo da posložim onako kako je trebalo biti. "

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Trebala se Ivana boriti protiv Amerikanke Jessice McCaskill, kad su ulog trebala biti čak četiri pojasa (WBC, WBA, IBO i The Ring), ali je američka boksačica odlučila otkazati borbu i prihvatiti izazov Lauren Price, zbog izdašnije financijske ponude. McCaskill se zbog te odluke morala odreći WBC pojasa, za koji je Habazin bila prva izazivačica, pa je Ivani na stol sletio i privremeni WBA pojas kao dodatni ulog, ali i novi ugovor za narednu borbu.

"Na sve to, to što je Ivana imala dogovoren sljedeći meč, veliki, u slučaju pobjede, je bio još dodatni pritisak uz sve ostalo. Ovo je za Ivanu, za mene, za sve koji su sudjelovali u ovom projektu, eventu, meču koji je bio više od običnog meča, koji je svoju uvodnu borbu imao u problemima koji veze s boksom nemaju, jako velika stvar i satisfakcija", zaključio je Vlado Božić.