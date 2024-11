Vitasović otkrio kako traje oporavak od ozljede: 'Kad sve riješim, bit će to nova verzija mene'

Spektakularni FNC 20 event traje od 18.30 i možete ga gledati na platformi Voyo, a u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr.

Na veliki event stigao je i Ivan Vitasović te nam otkrio što očekuje od borbi, ali i u kojoj je on sam fazi, kako se oporavlja te kada će biti spreman za sljedeće velike stvari.

"Imao sam ozljedu koljena, operaciju prije mjesec dana, oporavak traje dobro. Konzultirat ću se s terapeutom i liječnikom, a to bi trebalo biti za nekih osam mjeseci. Takva je situacija, ali kad to sve riješim, mislim da će to biti nova verzija mene", rekao je Vitasović te odgovorio napitanje tko je prvak u teškoj, on ili Fabjan:

"Ja sam prvak i svi to znamo."

Što nam je sve otkrio i koga vidi kao pobjednika u meču Fabjana i Ilića, pogledajte u videu.

