Ivana Vitasovića u subotu 20. siječnja očekuje debi u KSW-u, najjačoj europskoj organizaciji slobodne borbe. Na eventu KSW 90 Vitasović će se boriti protiv iznimno opasnog poljskog borca Arkadiusza Wrzoseka, a meč ćete moći gledati na platformi Voyo.

Poljak je bio proslavljeni kickboksač koji se nakon karijere u tom sportu odlučio okušati u MMA-u i sjajno mu ide. Do sada u KSW-u odradio tri borbe i u svakoj pobijedio, a posljednji put se borio u lipnju prošle godine.

Uoči odlaska u Varšavu i nastupa na KSW 90, Vitasović je u razgovoru s RTL-ovim Borisom Jovičićem najavio svoj meč.

Napokon, ono što smo čekali nakon sjajne predstave u FNC-u, napokon dolazi. Imao si malu odgodu zbog ozljede, ali sada si, vjerujem, spreman. Imaš ozbiljnog protivnika u Poljskoj.

"Više sam nego spreman. Sad to moram pokazati u subotu navečer. Protivnik je ozbiljan, sigurno je jedan od top 10 kickboksača u svijetu. Zadnjih dvije- tri godine se prebacio u MMA. Ja sam mu prvi MMA borac s kojim će se susresti. Nadam se da će mu to biti vatreno krštenje, da mu neće biti tako lako", rekao je Vitasović na početku.

Protiv Poljaka si pokazao da znaš. Vidjeli smo tvoju sjajnu predstavu u Puli. Očekuješ li nešto drukčije ili istu borbenost? Kako ga misliš zapravo natjerati u onu zonu gdje se čovjek ne osjeća ugodno?

"Pa želim ga natjerati doslovce da ga pukne kao što je pukao Andryszak (Vitasovićev protivnik u prošlom meču op.a.). Želim to napraviti i njemu pred domaćom publikom. Znam da će biti teško, ali želim ga presingom natjerati da jednostavno odustane. Da nema više volje za borbom. To mi je cilj u subotu."

Izrazito je opasan kickboksač. Zapravo praktički na 'stojci', na nekoj distanci nemaš što tražiti s njim.

"Da , znam i ja baciti koji udarac, ali budimo realni, on je puno bolji udarač nego nego ja. Ali mislim da sam tu dovoljno potkovan, da ga mogu ugroziti i sigurno se neću igrati s njim na distanci. Al čim probim tu barijeru, njegovu distancu, mislim da ću ubaciti koji udarac i tu ga mogu iznenaditi"

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Što je neki gameplan, idealan scenarij? Kako bi po tebi trebao teći meč kada bi sve odradio onako kako si zacrtao?

"Onako kako sam zacrtao, meč bi trebao izgledati ovako - par izmjena, stiskanje, stiskanje u žicu, udarci pa dosta stiskanja. On izgubi volju, počne griješiti i ja bilo koju pogrešku pokušam ili završiti udarcima, tehničkim nokautom ili polugom ili gušenjem. To je neki moj plan. Sad ćemo vidjeti kako će se odigrati."

Ako ne krene sve po planu i meč ode na neku distancu ako potraje... Je li to dobro za tebe? Što se tiče fizičke spreme, tko bi tu mogao profitirati, odnosno kome bi moglo biti teže?

"Mislim da sam apsolutno spreman na tri runde, pet rundi, odradim u istom tempu. Sad, naravno, po svim pravilima igre, on bi tu trebao biti bolji na distanci. Ali, kažem, znam i ja baciti pokoji udarac i mislim da sam tu dovoljno opasan, da ga mogu i tu i pobijediti. Ali realno, tu je on bolji."

Kako to doživljavaju matchmakeri u KSW-u ? Za debi odmah možemo reći da je ovo izuzetno težak protivnik?

"Pa mislim da nije stvar u meni, već je stvar u njemu. On je tamo zvijezda da i žele napraviti još veću zvijezdu od njega. Nije to kao poklon meni, da očekujem da će od mene napraviti neku zvijezdu. On je Poljak i mislim da je plan da on postane jedan od sljedećih izazivača za titulu. A mislim da ću mu ja pomrsiti planove."

Što za tebe znači KSW kada ti sve u ovom trenutku u karijeri ide zapravo savršeno. Sve sam zeleni od pobjeda, idealan scenarij bi bio da se tako i nastavi.

"Idealan scenarij bi bio pobjeda, eventualno još jedan meč, pa napad na titulu. Ali kažem, težak meč me čeka u subotu i prvo da pobijedim Wrzoseka i onda ćemo razmišljati dalje.

Kako bi ocijenio ovaj kamp, koliko si sada spreman u odnosu na, recimo, prethodne mečeve? Jesi li ovo shvatio najozbiljnije u karijeri?

"Svaki, svaki kamp shvatim vrlo ozbiljno i mislim da sam uvijek spreman za bilo koju borbu, da ću biti spreman na sve, tri ili pet rundi odraditi u istom tempu. Mislim tako i sad. Stvarno sam dao sve od sebe i sada samo treba to pokazati u subotu."

Ako to ne pođe po planu, barem za početak, ono što smo vidjeli od tebe je veliko srce. Ono što si pokazao mislim da malo tko može izvući iz sebe.

"Nadam se da neću morati pokazivati tako veliko srce. Nadam se da će to proći onako, eventualno runda-dvije i da ću uspjeti završiti meč. Ako treba ići u tri runde i pokazati srce, jednom sam ga pokazao, a pokazat ću ga i opet."

U subota nas na Voyo čeka novi borilački spektakl, KSW iz Varšave, na kojem nastupa naš Ivan Vitasović.