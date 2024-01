Ivana Vitasovića vrlo brzo, u subotu 20. siječnja, očekuje debi u KSW-u, najjačoj europskoj organizaciji slobodne borbe. Na eventu KSW 90 Vitasović će se boriti protiv iznimno opasnog poljskog borca Arkadiusza Wrzoseka, a meč ćete moći gledati na platformi Voyo.

Poljak je bio proslavljeni kickboksač koji se nakon karijere u tom sportu odlučio okušati u MMA-u i sjajno mu ide. Do sada u KSW-u odradio tri borbe i u svakoj pobijedio, a posljednji put se borio u lipnju prošle godine.

"Imao sam u karijeri i puno težih boraca boraca u slobodnoj borbi od Arkadiusza Wrzoseka. Opasan je, vrlo je opasan, nema sumnje da je opasan, ali spreman sam za njegove iznenadne high-kickove i svih kuteva. Srčan je, ali sve to zalog je da će borba biti zanimljiva. On ide do kraja, sigurno jedan od nezgodnijih boraca s kojima ću ući u kavez", rekao je Ivan Vitasović u razgovoru za Net.hr kojega možete pročitati OVDJE.

Wrzosek je javnosti najpoznatiji po spektakularnoj pobjedi nad Badr Harijem, legendarnim Marokancem i bliskim prijateljem nogometnog superstara Cristiana Ronalda, 2021. godine u Glory organizaciji. U tom je meču Poljak tri puta padao na pod pa kreirao jedan od najvećih povrataka ikada u mješovitoj borbi.

Hari je sjajno ušao u meč, u prvoj rundi je čak dva puta slao Wrzoseka u nokdaun, a u drugoj ga je još jednom poslao na pod.

Preokret za pamćenje

A sredinom druge runde uslijedio je majstorski potez Poljaka kojime je šokirao borilački svijet. Fenomenalnim lijevim high-kickom pogodio je Harija u glavu, nakon čega je on pao 'kao pokošen', sudac mu je brojao, a on se pokušao dići, no nije uspio jer mu je Wrzosek nanio ogromnu štetu. Spektakularni nokaut možete pogledati OVDJE.

Glory organizacija putem svog službenog Twitter profila objavila je kako je ovo bio najveći povratak svih vremena, a koliko je silovit bio taj udarac najbolje govori činjenica da je Hariju na desnoj strani pukla glava, pa je ostao ležati u krvi.

Bit će Wrzosek, dakle, jako opasan protivnik za Vitasovića jer je dokazao da samo u trenutku može okrenuti meč i zadati udarac nakon kojega protivniku nema spasa.

Vitasović i Wrzosek su obojica borci koji vole borbu u 'stojci', imaju izvrsne kickboksačke vještine i pretpostavlja se da nećemo vidjeti previše borbe u parteru.

Imat će Poljak u meču protiv Vitasovića i veliku podršku navijača, fanatičnih pristalica najvećeg tamošnjeg kluba Legije iz Varšave pa hrvatskog borca očekuje 'paklena' atmosfera.

