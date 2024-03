Vaso Psyho Bakočević uspješno je prošlog petka debitirao u najjačoj svjetskoj organizaciji u boksu bez rukavica - BKFC-u.

Ramadan Noaman, Egipćanin, bio je četvrti Vasin skalp u bare knuckleu općenito. Sad je Vaso na skoru 4-0 i juri pobjedničkim stazama u borilačkom sportu u kojem ima ambicije, a juri u svom autu prema Ljubljani, gdje će prisustvovati najvećem MMA eventu u Sloveniji ikad - FNC 15. I prozvati određena imena za meč u bare knuckleu.

"Očekujem vrhunski event u Ljubljani i na putu sam. Dolazim radi svog prijatelja i klupskog kolege Aleksandra Jankovića, koji se bori protiv također našeg prijatelja Bojana Kosnedara Želve, ali ja ne smijem i ne moram navijati za Želvu. Iako, s kim god drugim da se bori navijam za njega jer je baš pravi borac. Ali navijam sad za Jankovića. Što se tiče main eventa Žgela - Fabijan. Dajem prednost Fabijanu jer ga znam osobno. Malo sam bolji s njim nego sa Žgelom, ali mislim da će biti vrhunski meč sigurno, pravi stand up rat. To ja volim".

Ne zanimaju Vasu "valjanja" u parteru...

"Ne mnogo, ne mnogo. Jedino ako sam ja u dominantnoj poziciji gore, e to može", navodi uvijek dobro raspoloženi Vaso.

Debi u BKFC-u prošao mu je uspješno...

"Pobjedi se u zube ne gleda. Prošao sam bez ozljede u Sofiji i dobio sam meč. Zadovoljan sam. Znam da mogu sto puta bolje, ali bilo je tu pritiska. Najjača organizacija i to sve. Malo prije meča s Noamanom pričam s ovim jednim organizatorima, direktorima... planiraju me za evente po Americi. "

Išao je meč do kraja. Boksao je svoj boks...

"Mila mi je pobjeda, milo mi je što sam odradio full pet rundi. Suparnika me malo iskreno iznenadio, bio je malo defanzivan i nezgodan. Prvo defanziva, pa eksplodira i ofenziva. Sve u svemu, dobro je prošlo. U drugoj sam ga rundi bacio u nokdaun."

Imao ga u jednom trenutku. Sjeo je dobro udarac jedan poludirekt. Pao je Ramadan na tlo. Zalegao je gorostas iz Egipta.

"Iskreno, mislio sam da neće ustati. Onako razmišljam dal' će ustati. Pukla mu usna bila, jer sam ga baš dobro našao. Ustao se i nastavio kao da se ništa nije dogodilo. Čak me u trećoj rundi pritisnuo. Svaka mu čast na tome. Obično se ljudi povuku kad ih netko baci u nokdaun, a on je Boga mi dao gas. Dobro sam onaj udarac odradio, ali sam više onako bacio ruku. Da mi je ljepše sjela, sigurno bi ga nokautirao."

Hoće li mu boks bez rukavica biti primarni borilački sport ili čak i jedini?

"Bare knuckle karijeru ću gurati, želim tu biti aktivan, ali opet nisam toliko glup. Znam da za mene ima nedovršenog posla u slobodnoj borbi. Imam borbu s Pejićem. Uf, to jedva čekam. Ostajem u MMA-u, ali bare knuckle mi je napet do kraja. U FNC-u ću također raditi boks bez rukavica. U BKFC-u ću se boriti. Bit će za mene posla", nasmijao se od srca Vaso i dodao:

"Bare knuckle na FNC-u 15 će biti u kavezu i to mi je zanimljiva priča i pun pogodak Dražena Forgača Forgyja i njegovog tima. Znao sam da će to kad tad doći. Jer, FNC 15 je poseban event i treba ubaciti jednu specijalnu borbu. Sljedeći event u Beogradu, u Areni 1. lipnja, priča se. Tražit ću bare knuckle meč na tom eventu. MMA ću u Puli protiv Pejića. E sad, s kim i kako u boksu bez rukavica, to ne znam... u Ljubljani ću sutra prozvati par imena iz regije, ali vidjet ćemo kako su raspoloženi. Da, slijedi prozivka u Ljubljani. "

Meč s Pejićem će biti bomba...

"Za našu borbu i priredbu Pejić i ja ćemo morati mjesec dana biti u istoj kući, aj zamislite vi to... samo da se Pejić i ja ne sprijateljimo", strgao se od smijeha Vaso i nastavio:

"Onda će se izgubiti čar. Znači, u devetom se mjesecu borimo u Puli na FNC-u. MMA pravila. Tri runde. Dobro što je Pejić uzeo pauzu, jer u zadnje vrijeme se nije provodio dobro. Gasili su ga kao sijalicu. Zna on to i sigurno će se dobro spremiti. Pejić je opasan borac, može nokautirati ćovjeka i on, samo nisam mu ja u 66 kg diviziji. Ja sam ipak malo teži. Jedva čekam da se pobijemo", završio je Vaso Bakočević.

Spektakularnu FNC 15 priredbu 30. ožujka s početkom u 19.00 možete u izravnom prijenosu gledati na Voyo platformi