U petak 22. ožujka imamo čak dva borilačka spektakla, Bellator u 18 sati te BKFC 58 u 20 sati. Sve to uz prijenos na Voyo.

U boksu bez rukavica koji nas čeka u Bugarskoj debitirat će popularni regionalni borac Vaso Bakočević 'Psihopata'. Njegov suparnik u co-main eventu večeri bit će Ramadan 'Ubojica' Nooman, impresivni egipatski borac s bogatim iskustvom u MMA-u i prvaka u kickboxu, koji će se po prvi put okušati u svijetu borbi bez rukavica. Nooman ima 18 profesionalnih MMA mečeva iza sebe, od kojih je 11 završilo njegovim trijumfom, a bio je i prvak Afrike u muay thaiju.

Nazvali smo "doktora" za boks bez rukavica, višestrukog prvaka BYB-a iz zagrebačke Dubrave, Marka Martinjaka, da najavi BKFC 58 event, koji se može gledati na Voyo platformi.

Vaso ima debi u BKFC-u i odmah je postavljen za co-main event, govori li nam to da je on popularan u boksačkom svijetu i van regije?

Ipak je čovjek najpopularniji borac na Balkanu prema svojim pratiteljima i zbog svega što objavljuje na Instagramu i svojoj PSIHO televiziji. Bugari su računali na to da će im doći jako puno Srba i Crnogoraca, što je na kraju i ispalo tako. Vaso gdje god da se bori, barem pola dvorane ispunit će svojim navijačima. BKFC je vidio mogućnost zarade preko Vase, zato su ga i stavili za co-main event.

Ima li Vaso potencijala u boksu bez rukavica?

On je dobar borac, ima 60-70 mečeva u MMA, tri meča u bare knuckleu, Egipćaninu je debitantski nastup, bio je prvak Afrike u muay thaiju, ali to ne mora ništa značiti dok se ne skinu rukavice. Vaso je zanimljiv lik, trebao bi čak doći i u Zagreb u neko skorije vrijeme trenirat sa mnom, potencijala uvijek ima, nije ni star, on je u najboljim godinama za borilački sport kao i ja.

Foto: Privatni album Foto: Privatni album

Može li nekada doći do vašeg obračuna u boksu bez rukavica?

Prije svega, ne, zato što sam ja na 100 kila pa skidam na 95 ili se borim sa 100, Vaso skida sa 90-ak na 75-80, tako da je on dvije kategorije manji od mene, a i meni nikad nije bio cilj borit se s regionalnim borcima, već uvijek sa strancima, tako da jako teško ostvarivo će to biti. Eventualno da mu neko ponudi nekakvu ogromnu cifru, pa da on preskoči dvije kategorije, ali čisto sumnjam da bi to itko napravio.

I za kraj naravno, kakav je tvoj plan nakon trilogije s Hatchom?

U punim sam pripremama za 4.5 i London, te BYB-ovu svjetsku titulu do 95 kila, protivnik je Kevin Greenwood, ništa pretjerano iskusan boksač, koji ima dvije i pobjede i jedan neriješeni ishod. Ima 41 godinu, mislim da će moja mladost, brzina i snaga, pa na kraju i iskustvo u bare knuckleu donijeti prevagu u našem meču. Kevin dosta boksa kao profesionalni boksač, nije se još prebacio na bare knuckle gdje su kutevi udaranja drugačiji. Dosta radi iz duplog "backa", tu ako čovjek pogodi dobro par puta šakom, puknu prsti, cilj ga je što prije imobilizirati, otvorit ga, ako dođe nokaut dobro, ako ne dođe, ako bude pobjeda na bodove, opet dobro, bitna je pobjeda i ništa drugo.