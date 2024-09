Vaso Bakočević ne bori se u bare knuckleu na FNC-u u Areni Zagreb

Vaso Bakočević, kako trenutno stvari stoje, nije još ništa dogovorio za FNC 20 u Areni Zagreb i bare knuckle meč sa sunarodnjakom iz Crne Gore Milošom Janičićem, inače odličnim borcem. Potvrdio nam je to predsjednik FNC promocije Dražen Forgač Forgy. FNC 20 na rasporedu je 23. studenog, a putem svog Instagram profila najavio je Vaso mogućnost meča u bare knuckleu.

Upitali smo Dražena Forgača Forgyja - je li istina da će se Vaso boriti u boksu bez rukavica u Areni Zagreb, na FNC 20 priredbi, na što nam je odgovorio kratko, ali jasno:

"Nije".

Vaso Bakočević Psiho jedan od najpoznatijih regionalnih MMA boraca i nedavno je okončao karijeru u slobodnoj borbi. Posljednji MMA meč odradio je FNC-ovoj priredbi pod rednim brojem 19, pred punom pulskom Arenom. Odnio je pobjedu zahvaljujući diskvalifikaciji Filipa Pejića, koji ga je soccer kickom udario u glavu dok je Bakočević ležao na podu. Bilo je to veliko finale Fight of Nations™ Put do pobjede reality showa, u kojem su se u kavezu po MMA pravilima susreli treneri timova Hrvatske i Srbije - Nitro i Psiho.

Nakon toga Bakočević je objavio kako je završio s MMA-om i sport napušta s omjerom od 44 pobjede i 24 poraza. Međutim, i dalje se planira natjecati u bare knuckleu, odnosno borbama golim šakama u kojima se već nekoliko puta okušao.

