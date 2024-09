Pejić o ilegalnom udarcu protiv Vase: 'Cijela karijera mi je ovisila o ovome, poludio sam na sebe'

Mega spektakl FNC 19 u pulskoj Areni donio nam je ukupno devet borbi te čak tri meča za pojas. U okršaju za onaj kraljevski, teškaški, slavio je Miran Fabjan protiv bivšeg UFC i PFL borca Yorgana The Mad Titan De Castra, ali osim toga najviše se priča i o borbi Filipa Pejića 'Nitra' i Vase Bakočevića 'Psihopata'.

Spomenuti dvojac bio je u funkciji trenera iz reality showa FON, a kraj borbe donio je nekoliko kontroverznih situacija. U jednom trenutku sijevnuo je udarac Pejića nogom u jetru nakon kojeg je Vaso pao, ali je Pejić odmah nakon toga zamahnuo nogom prema glavi u zanosu borbe. Bio je to ilegalan udarac, tzv 'soccer kick' i suci su donijeli odluku o diskvalifikaciji Pejića.

Borilački spektakl pogledajte na platformi Voyo.

Prava šteta za ovakvu instinktivnu reakciju jer je odradio savršeni udarac u jetru poslije kojeg je u zanosu sve pokvario. Nije htio Vaso da mu sudac podigne ruku već je on podignuo Pejićevu i odnio pehar u njegov kut. Šteta za ovakav kraj, a Pejić se svima u publici ispričao. Vaso je pak rekao da mu je ovo zadnja MMA borba, a nekoliko dana nakon svega Pejić je u razgovoru za Voyo pojasnio situaciju.

"Dogodilo se na kraju to što se dogodilo. Ne mogu opdgovoriti na to pitanje. Udario sam ga na kraju ilegalnium udarcem, ali to nije presudilo. Ja sam njega prije nokautirao i onda… Valjda je to sav teret s mojih leđa koji sam nosio. Cijela karijera mi je ovisila o ovome. Znači teret cijele karijere s čovjekom s kojim sam u 'hypeu' preko deset godina, svi čekaju taj meč, ludilo iza nas, sve gori, a moja karijera ovisi o tom meču. Dolazim iz teškog nokauta, iz teškog perioda… Mislim da je to dovoljnoo reći. Taj udarac nije bio iz neke mržnje, namjere, to je jednostavno bilo u mojoj podsvijesti. Kad sam ja njega nokautirao, nisam ga trebao više ni dirati, ali to je bilo valjda 'daj završi' ili nešto tako. To nije odzvanjalo u mojim ušima, ali to je valjda u podsvijesti tako bilo. Kad sam ja vidio da je krenula noga, ja sam nju zaustavio. Da se razumijemo, da sam ga ja udario nogom kako treba, čovjeka sam mogao usmrtiti. To nam nije cilj, nismo huligani. Ali, ja sam opet pokazao to neko huliganstvo i to je moj problem jer moram poraditi još na sebi, što se tiče toga", rekao je Pejić pa nastavio:

'Filipe, što si napravio?!'

"Ja nisam bio svjestan. To se moglo vidjeti. Ja sam u tom kavezu poludio na sebe. Bio sam jako razočaran u sebe. 'Filipe, što si napravio, kako, zašto, čemu? Što se s tobom dogodilo u toj sekundi?' U glavi si bio Mount Everest, nije te moglo dotaknuti ništa. Bio si vrh koji nitko tu večer nije mogao osvojiti. I onda napraviš glupost kad sve riješiš. Znači, gotovo je bilo i evo ne znam… Bogu hvala da je sve prošlo bez ozljeda, da sam mu teško nešto napravio i da ima možda nekakve posljedice", rekao je Nitro još jednom dodavši kako ga jedino smeta što se to dogodilo iako nije imao aposlutno nikakvu namjeru.

"Nema niti jedno rivalstvo na Balkanu koje može dotaknuti ovo naše rivalstvo i ovaj se meč čekao jako dugo. Ovakav hype ne može nitko napraviti ovdje. Može se reći da smo na kraju nekako i spojili nacije kad se vidi reakcija publike. Obojici su nam pljeskali. On je ispao takav čovjek", rekao je Pejić.

Odgovorio je i na komentare pojedinaca koji su odmah krenuli pričati kako je sve skupa namješteno.

"Što znači 'fake' u MMA-u? Svakoga tko je tako nešto napisao pozivam da dođe istrpiti moj udarac u tijelo. Slobodno, koliki god da jesi."

A što je sve Pejić rekao o svojim budućim planovima, hejterima te dakako o reality spketaklu FON-u, pogledajte u cijelom razgovoru, u videu.

