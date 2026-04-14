VELIKA AKCIJA

Uskok ušao u Judo savez: Pokupljena dokumentacija o trošenju i plaćanju računa

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Skupa ljetovanja i luksuz na račun saveza istražuje Uskok

14.4.2026.
19:02
Sportski.net
Nakon velike akcije koja je zahvatila Hrvatski skijaški savez, policija je danas po nalogu Uskoka došla i u Hrvatski judo savez te uzela dokumentaciju o trošenju i plaćanju računa. 

Informaciju je objavio 24sata, koji ističe kako mu je ona potvrđena neslužbeno iz više neovisnih izvora. Uskok se zainteresirao za poslovanje i trošenje u Judo savezu. 

Ističe se kako je sinu Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, plaćeno sedmodnevno ljetovanje u hotelu Parentium u Poreču. Ali osim samog smještaja za njega i djevojku, hotel je ispostavio račun na kojem je vidljivo da je mlađi Krajač 40 puta išao za šank na bar pored bazena, lounge bar i koristio minibar. Samo na piće je otišlo skoro tadašnjih 2800 kuna.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
