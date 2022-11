Najveći teškaš u povijesti UFC-ja, Amerikanac hrvatskih korijena Stipe Miočić (40), sljedeće godine bi mogao završiti karijeru, tvrdi poznati MMA novinar Ariel Helwani.

Helwani, naime, tvrdi da UFC želi organizirati borbu između prvaka teške kategorije Francisa Ngannoua i po mnogima najboljeg borca ikada Jona Jonesa, koji još uvijek čeka na borbu nakon što je objavio da prelazi u teškaše.

Ngannou se trenutno oporavlja od ozljede i mogao bi u kavez tek početkom sljedeće godine. UFC se svim silama trudi organizirati borbu između njega i Jonesa, a tu im se Stipe Miočić, koji također želi borbu s Jonesom, nikako ne uklapa.

'Ne bi me šokiralo da ga više nikada ne vidimo'

To znači da se Miočić gotovo sigurno neće boriti početkom sljedeće godine i ako ne dogovori borbu do ožujka sljedeće godine proći će dvije godine od njegovog posljednjeg meča (poraz od Ngannoua), Stipe bi mogao završiti karijeru.

"Ne bi me začudilo da to označi kraj Miočićeve karijere. Stipe vrlo tiho odlazi u noć, on je dosta privatan tip, nikada nije radio veliku stvar oko svoje karijere. Ako mu stvarno nisu došli s pravom ponudom, a mislim da će sad raditi na borbi Jonesa i Ngannoua u trećem mjesecu, ne bi šokiralo da više nikad ne vidimo Miočića u kavezu", rekao je Helwani.