Na službenom Facebook profilu jedne od najvećih zvijezda UFC organizacije, Jorgea Gamebrada Masvidala, osvanula je kompilacija najbrutalnijih submissionsa u MMA povijesti.

Zaspali u ringu

Kompilacija je na You Tube kanalu popularnog borca objavljena 30. prosinca i u njoj možemo vidjeti borce koji su doslovno zaspali u ringu, bili "ugušeni"...

Gušenje je jedan od najopasnijih zahvata u borilačkom sportu. Ima i opasnijih, ali submission je jedan od najpoznatijih zahvata u slobodnoj borbi, koji se i ocjenjuje, te ponekad i naglašava kod osobnog skora borca. Znači da je bita i jedan od baza u segmentu partera.

Inače, u opisu videa stoji kako se ovdje radi o nekima o najboljih primjera brazilske Jiu-jitcu. Jiu-jitcu je, inače, jedna od najstarijih i najpoštovanijih japanskih borilačkih vještina, izuzetno je efikasna, a brazilska jia oplemenjena je verzija japanske, te je vrlo važan dio slobodne borbe.

Jiu-jitcu - opaka borilačka vještina

Borci koji su specijalisti u jiu-jitcuu, znači u parteru (zahvati, poluge, gušenja...), izuzetno su nezgodni. Na početku videa već možemo vidjeti kako izgleda kad netko nekog "uguši", te kakvih sve načina ima da nekog svladaš zahvatom iz područja jiu-jitcu.

"O moj Bože", reakcija je komentatora na prvu borbu u kompilaciji. No, ima ih još žešćih i spektakularnijih, o da, itekako...

Samo pogledajte potez na 03:29, kad jedan borac dođe u dominantnu poziciju na ruku suparniku, ovaj se na to pridigao s poda, a onda je došlo do spektakularnog poteza. Što se dogodilo i kako je to izgledalo, pogledajte sami.