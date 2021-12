Na UFC Fight Passu osvanuo je video nevjerojatne Brazilke Danielle Kelly, za koju se navodi u opisu videa kako se radi o jednoj od najuzbudljivijih submission umjetnica u svijetu. Ona to stvarno i je, bez pretjerivanja. UFC ju je svojedobno bio nazvao fenomenom brazilske jiu-jitcu, o njoj se govori kako je slijedeća velika stvar u ženskom dijelu slobodne borbe. Čeka ju se, doduše, još uvijek u nekoj od organizacija, ali samo zato jer je totalno zaljubljenja u grappling i brazilsku jiu-jitcu.

Ima crni pojas

Ima dovoljno vremena da odluči što će. Iako, odluka je vrlo blizu...

Kelly, inače, trenira u Silver Fox Brazilian Jiu-Jitsu, poznatoj školi za jiu i grappling općenito. Trenira kod trenera Karla Pravca, kod kojeg je prošle godine zaradila crni pojas.

Sa samo 26 godina Danielle Kelly brzo postaje zvijezda grappling scene, a navodi se i kao buduća zvijezda slobodne borbe. I da, dosta razmišlja da se konačno otisne prema MMA vodama...

“Razmišljam o slobodnoj borbi, da”, rekla je Kelly za poznati MMAJunkie krajem listopada ove godine i nastavila:

“Trenirala sam udaračke tehnike, treniram tamo još od prije pandemije, ali nisam se još borila. Ponuđeno mi je puno toga, ali samo se želim osjećati spremnom, a moji treneri, ako smatraju da sam spremna, onda ću se boriti, nadam se", istaknula je Kelly.

Dolazi vrijeme za pojavljivanje na velikoj sceni

I čini se kako dolazi vrijeme za pojavljivanje Kelly na velikoj borilačkoj sceni, ali prije toga odradit će jedan grappling turnir, s jakim imenom ženskog dijela MMA. Naime, prema prenošenju FightSporta prije tri dana, lijepa Danielle Kelly borit će se protiv prvakinje slamka divizije u UFC-u u ženskom dijelu konkurencije, opasne Rose Namajunas 30. prosinca ove godine u Philadelphiji na CFFC Grappling eventu 2.

To, naravno, nije UFC ili neka druga MMA organizacija, ali je jedan korak bliže njezinoj odluci da se okuša u slobodnoj borbi. Ima jako dobru podlogu, grappling (hrvanje općenito) dobra je baza za ovaj brutalni sport.

Danielle Kelly još više se našla u fokusu medija i postala cjenjenija, kad je prošle godine zaradila crni pojas u jiu-jitcu.

'Fantastičan je dodatak svakom popisu borbi'

Ostala je aktivna na natjecanjima, kako bi bila u formi i stjecala iskustvo i pobjede, a ona nad višestrukom svjetskom prvakinjom IBJJF Sofijom Amarante u glavnoj borbi u srpnju FURY - Profesionalni Grappling turnir 1.

"Danielle Kelly je već neko vrijeme jedna od najuzbudljivijih grapplerica u nižim težinskim kategorijama, a ona će biti fantastičan dodatak svakom popisu borbi, sada kada je, čini se, možda i odlučila napraviti prijelaz u MMA. Bila je impresivna na BJJ natjecateljima, takva je dobra već neko vrijeme, iako nije uspjela izaći kao pobjednica u svom posljednjem elitnom natjecateljskom nastupu na WNO prvenstvu", piše za nju JitsMagazine.com.

Voli biti dio nečeg velikog

"Volim se osjećati da sam dio nečeg velikog", kazat će Danielle...

Amerikanci u svojim pisanjima ističu i kako bi Danielle Kelly trebala postati dio nečeg velikog, kako ima sve da u ženskom dijelu slobodne borbe u bilo kojoj organizaciji, napravi nešto veliko, značajno...

"Čeka se njezin potencijalni debi u slobodnoj borbi, ali ona jednostavno uživa predstavljati ženski grappling", piše MMAJunkie.

“Bilo bi stvarno super ponovno se natjecati i biti na UFC Fight Pass jer osjećam da bi mogla pokazati ženski jiu-jitsu", istaknula je Kelly isto tako.

Kako se Kellyno putovanje borilačkim vještinama nastavlja, sama ističe da joj je ideja da se bori na jednom jakom turniru, da pokaže ženski grappling, bila motiv.

Pobjeđivati ​​ili gubiti – iako radi puno više u prvom nego u drugom smjeru – Kelly kaže da uživa misliti da inspirira i druge da budu najbolji...

Promocija ženskog grapplinga

“Mislim da pomažem privlačenju pažnje na ženski grappling, to da”, sigurna je Kelly u ono što govorim...

“Ali ono što znači više je to što čujem o mladim ženama i mladićima od njihovih roditelja, a oni će mi dati do znanja da me njihove kćeri ili sinovi gledaju. Osjećam da je to važnije od onoga što postižem. Osjećam se kao da radim svoj dio posla kad znam da tako inspiriram mlade ljude", naglašava Kelly za koju strani mediji u svojim pisanjima navode kako je ostavila poprilično dobar dojam u UFC-u...

No, bez obzira na to što budućnost nosi, Kelly kaže da će uvijek biti strastvena prema svojim korijenima jiu-jitsua i da ne vidi sebe kako će se u skorije vrijeme potpuno udaljiti od scene grapplinga. I ako ili, bolje rečeno kad ode u UFC ili već u neku od organizacija slobodne borbe, grappling će biti i dalje njezina baza, život...

“Stvarno volim jiu-jitsu”, izjavila je Kelly.

“Osjećam da će to zauvijek biti dio mog života, ali možda s grapplingom i MMA-om mogu učiniti nešto veliko na sceni.”