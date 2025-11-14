UFC najavio borbu godine: Mahačev po novi pojas ili Della Maddalena po 19. pobjedu u nizu?

Dagestanski borac Islam Mahačev šokirao je UFC scenu kada se ranije dragovoljno odrekao pojasa prvaka lake kategorije kako bi napao tron u velteru. Sada, u nedjelju, napokon stiže ta borba protiv Australca Jacka Delle Maddalene.

Ove je godine Mahačev postavio UFC rekord s četiri uzastopne obrane naslova u lakoj kategoriji, nakon čega se odlučio odreći titule i prijeći u velter. Pobjeda Jacka Delle Maddalene nad njegovim prijateljem Belalom Muhammadom i osvajanje titule otvorili su put tom okršaju. "Ovo je moj san. Vrlo sam blizu svom snu. Cijelu svoju profesionalnu karijeru, dok sam bio prvak u lakoj, moj san je bio postati dvostruki prvak. I sada su tu još samo u pitanju sati”, rekao je Mahačev uoči te borbe. Kada je uoči dvoboja upitan o predaji titule, Mahačev je kazao kako se i dalje osjeća kao prvak. "Ne gubim svoju titulu ni od koga. Samo dolazim po drugu”, rekao je Mahačev na press konferenciji uoči UFC-a 322.

Mahačev (27-1) u UFC-u ne zna za poraz više od devet godina, dok Della Maddalena (18-2) broji 18 uzastopnih pobjeda. Inače, mentor Mahačevu je legendarni Khabib Nurmagomedov.

