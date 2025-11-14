UFC najavio borbu godine: Mahačev po novi pojas ili Della Maddalena po 19. pobjedu u nizu?
"Ne gubim svoju titulu ni od koga. Samo dolazim po drugu”, rekao je Mahačev
Dagestanski borac Islam Mahačev šokirao je UFC scenu kada se ranije dragovoljno odrekao pojasa prvaka lake kategorije kako bi napao tron u velteru. Sada, u nedjelju, napokon stiže ta borba protiv Australca Jacka Delle Maddalene.
Ove je godine Mahačev postavio UFC rekord s četiri uzastopne obrane naslova u lakoj kategoriji, nakon čega se odlučio odreći titule i prijeći u velter. Pobjeda Jacka Delle Maddalene nad njegovim prijateljem Belalom Muhammadom i osvajanje titule otvorili su put tom okršaju. "Ovo je moj san. Vrlo sam blizu svom snu. Cijelu svoju profesionalnu karijeru, dok sam bio prvak u lakoj, moj san je bio postati dvostruki prvak. I sada su tu još samo u pitanju sati”, rekao je Mahačev uoči te borbe. Kada je uoči dvoboja upitan o predaji titule, Mahačev je kazao kako se i dalje osjeća kao prvak. "Ne gubim svoju titulu ni od koga. Samo dolazim po drugu”, rekao je Mahačev na press konferenciji uoči UFC-a 322.
Mahačev (27-1) u UFC-u ne zna za poraz više od devet godina, dok Della Maddalena (18-2) broji 18 uzastopnih pobjeda. Inače, mentor Mahačevu je legendarni Khabib Nurmagomedov.
