Alen Babić u Londonu protiv Toma Littlea

Veliki je meč pred jednim od najboljih hrvatskih teškaša Alena Babića (5-0), koji u subotu u SSE Areni u Londonu lovi šestu profesionalnu pobjedu. Njegov suparnik, domaći boksač Tom Little (10-8), pohvalio se kako u taj meč ulazi spremniji no ikad.

BABIĆ ULAZI U RING SA STARIM HRGOVIĆEVIM ZNANCEM: ‘Takozvani Savage neće čuti posljednje zvono’

‘Ne brinem se oko toga hoće li Dillian Whyte i Alen Babić možda preispitati ovu odluku’

Izgleda da je 33-godišnji Britanac itekako puno radio i napravio na sebi, a veliku fizičku transformaciju svojim je fanovima otkrio u jednoj objavi na Twitteru.

“Ušli smo u tjedan borbe. Hvala Joshu, Mitchu i Johnu te hrani iz iPrepmealsa. Hvala im što su mi pomogli s trening kampom i doveli me u najbolju formu u mom životu, ali i pripremili me da pružim svoj najbolji meč ikada. Ne brinem se oko toga hoće li Dillian Whyte i Alen Babić možda preispitati ovu odluku, obojica su pravi muškarci i bit će sretni što sam u ovim pripremama dao sve od sebe. Spremni smo da vam pružimo rat za pamćenje”, napisao Little uz fotografiju. Sve pomalo podsjeća na RTL-ov popularni hrvatski reality show “Život na vagi”. Samo što su tamo, naravno, kandidati s više kilograma od Littlea. Koliko on ima uoči meča, tek treba vidjeti na službenom vaganju…

Ugledni britanski Sky Sports Boxing je na svom Twitter profilu objavio 27-sekundni video Babićevog nokauta u posljednjem meču.

On Saturday, 'The Savage' is being let out the cage once again 😈@AlenBabic11 📺 7pm, Saturday, Sky Sports Arena pic.twitter.com/1cWpcgOcU5 — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) November 17, 2020

‘Little je u najboljoj formi dosad’

Matchroom Boxing je putem društvenih mreža zaključio kako je Little zaista u najboljoj formi u kojoj su ga vidjeli tijekom njegove karijere, a javio se i trenutno najbolji i najjači svjetski promotor, 41-godišnji Eddie Hearn, dodavši kako Babića u Londonu čeka “zanimljiva borba”.

Adam Smith, voditelj odjela za razvoj boksa na Sky Sportsu je rekao:

Alen ‘The Savage’ Babić imat će pravu bitku protiv Toma Littlea. Ovo bi trebala biti još jedna izvrsna večer akcije na Sky Sportsu”, stoji a web izdanju Secondsouta.

Za spomenuti kako će čitav događaj prenositi i DAZN, a kao glavna borba večeri je najavljen okršaj za WBA kontinentalnu titulu u velteru između prvaka Conora Benna i Sebastiana Formelle.