Hrvatska taekwondo reprezentacija otvorila je europsko prvenstvo u Beogradu na fenomenalan način. Prvog dana natjecanja na tatami je izašlo troje hrvatskih predstavnika i svih troje je stiglo do medalje.

Još jednom su raspoloženi bili sportaši splitskog taekwondo kluba Marjan. Olimpijska pobjednica Matea Jelić osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 73 kilograma dok je mlada Bruna Duvančić novom broncom stigla do svoje treće velike seniorske medalje sa samo 20 godina. Slavlju Hrvata prodružio se i Kninjanin Josip Teskera kojemu je to druga europska bronca zaredom.

Matea Jelić je kao nositelj bila slobodna u prvom kolu, u drugom je bez većih problema svladala reprezentativku Bosne i Hercegovine Saru Pidro rezultatom 2:0 u kategorijama da bi u četvrtfinalnoj borbi za odličja Matea slavila protiv Srpkinje Ive Petrović s 2:1 u rundama. U polufinalu je Mateu put vodio na prvu nositeljicu, Francuskinju Laurin koja je Jelić zaustavila na medalji brončanog sjaja.

Drugu Hrvatsku medalju donijela je jedna od Marjanovih blizanki Duvančić u kategoriji do 49 kilograma. Bruna je slično kao i Matea kao nositelj bila slobodna u prvom kolu da bi europsko prvenstvo otvorila pobjedom u osmini finala protiv Grkinje Sargantani s 2:0 u kategorijama. U borbi za medalju Duvančić je pobijedila Šveđanku Indru Boden s novih 2:0 u rundama dok ju je u polufinalu zaustavila druga nositeljica, Turkinja Dincel Kavurat.

Treću Hrvatsku medalju osigurao je Kninjanin Teskera pobjedama protiv Šveđanina Musse i Azerbajdžanca dok ga je u polufinalnoj drami s 1:2 u rundama zaustavio Camoglu iz Turske.

Pred mladom Hrvatskom su još tri dana natjecanja.

