Ivan Vitasović (općeniti skor 12-6-1) u subotu ulazi u KSW kavez po drugi put u karijeri. Nakon neuspješnog debija krajem siječnja ove godine protiv Arkadiusza Wrzoseka, našeg 32-godišnjeg hrvatskog MMA borca iz pulskog Trojan Gyma gledat ćemo na KSW 94 u Ergo Areni u Gdańsk/Sopotu, gdje ga ponovno čeka borac iz Poljske. Priredbu ćete moći gledati na platformi Voyo.

Vitasovićev protivnik bit će 27-godišnji teškaš Filip Stawowy 11. svibnja, a borit će se u Gdanjsku. Inače, Stawowy je do sada u KSW-u odradio tri meča, a slavio je jednom. Od dva upisana poraza, jednom je izgubio prekidom i jednom odlukom sudaca, a prije toga je uglavnom nastupao po manjim i lokalnim organizacijama.

"Skoro mjesec dana sam imao sparinga. Ovog puta sam sparinge podnio malo teže. Konstantno sam mijenjao sparing partnere i baš je bilo naporno. Ali, nakon takvog drilanja u kavezu lakše je u borbi. Vježbao sam kombinacije koje bi trebale proći, tj one za koje mislim da bi mogle proći i da su mi adut protiv Filipa Stawowyja. U srijedu smo otputovali, sad ćemo odraditi jači trening, još samo jedan uoči meča. Ali, sve ostalo treba biti lagano, samo punjenje za subotu. Da budem pun energije i elana, da eksplodiram ovdje u Poljskoj", priča Ivan Vitasović, aktualni teškaški FNC prvak kojeg smo upitali što je naučio iz posljednjeg meča?

"Što sam naučio?", nasmijao se na pitanje Vitasović i nastavio:

"Da vam budem iskren, nisam ni imao priliku puno naučiti jer me čovjek brzo završio. Odmah me pogodio. Bio je bolji. Nema se tu što pričati. Treba odmah to skratiti. Na posljednjoj borbi trebao sam skratiti distancu. Ne pustit ga da se razmaše. Držat se taktike. Birat udarce, ne ulazit u razmjene jer vidim da Filip može puno primiti. Moram se držati taktike".

Koji je Ivanov game plan?

"Ulaz - izlaz. Birat udarce. Ne igrat se u kavezu s razmjenama udaraca. To je rizično. Ukoliko to ne prolazi, onda ću pokušati meč preseliti u parter. Vidio sam da se Filip dosta razmaše, pa ću morati držati ruke visoko, bacati uske udarce, direkte, ne mahati krošeima, poput vjetrenjače. Probat ga direktima sijeći. Vidjet ćemo što će mi to donijeti, jesmo li pogodili taktiku ili ne".

Gdje je Filip Stawowy još slab, odnosno jak?

"Primijetio sam jedan detalj, a taj je da je slab na leđima. Nije neki parteraš, na leđima nije baš aktivan. Ono u čemu je dobar što može primiti udarac, sposoban se vratiti nakon što dobije batina u kavezu. Znači, maltene u svakom meču mu se to dogodi, da preživi kanonadu i okrene meč. Dogovorili smo se u klubu da ako Filipa slučajno pogodim, nadam se da hoću, da se ispucam na njemu dok mu se oči ne preokrenu. Ali, bitno u svemu tome je da biram udarce i ne forsiram išta. Ako dođe nokdaun, nokaut naposljetku, dođe."

Ivan Vitasović ima jak udarac.

"Gledajte, svatko tko trenira određeni broj godina slobodnu borbu ili bilo koji drugi borilački sport ima jak udarac, odnosno zna udariti. Nitko mi ne može reći da nije tako. Dobro, neko udara jače, netko slabije, ali sve tu to ozbiljni, razorni udarci koji nanose štetu u trenutku. Udarac se trenira godinama, ali opet neke stvari su i u tebi. imam OK udarac. Ni pretjerano jak ni slab. Neću za sebe nikad reći da sam neki baš opak udarač, ali da mogu udariti, mogu."

Kakva je Ivanova budućnost u KSW-u?

"Prvi i jedini cilj i fokus mi je subota i pobjeda. Nakon toga, pulska Arena, samo da prođe bez ozljede. Ako sve dobro prođe, onda tamo negdje prosinac ove godine ili siječanj sljedeće meč u KSW-u, možda i rujan. Samo da me malo sportski rezultat prati. Vidjet ćemo", zaključio je Ivan Vitasović.