Ivan Vitasović nastupit će u novoj borbi za KSW organizaciju. Nakon neuspješnog debija krajem siječnja ove godine protiv Arkadiusza Wrzoseka, našeg 32-godišnjeg hrvatskog MMA borca iz pulskog Trojan Gyma gledat ćemo na KSW 94 gdje ga ponovno čeka borac iz Poljske.

Vitasovićev protivnk bit će 27-godišnji teškaš Filip Stawowy 11. svibnja, a borit će se u Gdanjsku. Inače, Stawowy je do sada u KSW-u odradio tri meča, a slavio je jednom. Od dva upisana poraza, jednom je izgubio prekidom i jednom odlukom sudaca, a prije toga je uglavnom nastupao po manjim i lokalnim organizacijama.

Hrvatski je borac, kada se sve uzme u obzir, kvalitetniji borac od Stawowyja, no Poljaka nikako ne treba ga otpisivati jer je od svojih deset ukupnih pobjeda, čak devet upisao prekidima. Bilo je to na osjetno nižoj razini od KSW-a, no radi se o borcu koji itekako može priprijetiti Vitasoviću.

Prijenos borbe možete gledati na platformi Voyo.

