Boksački svijet je na nogama nakon što su prošla dva velika meča. Anthony Joshua izgubio je sve svoje pojaseve u borbi s Oleksandrom Usykom, a Tyson Fury obranio je svoj WBC pojas u svojoj trećoj i, vjerojatno, posljednjoj borbi protiv Deontaya Wildera.

Pravo je sada pitanje što će biti dalje. Fury se trebao boriti protiv Anthonyja Joshue u britanskom spektaklu za sve pojaseve svijeta u teškoj kategoriji, no Usyk im je pomrsio planove. Kako je rekao njegov otac John Fury, morao bi se boriti s Usykom i ni sa kim drugim.

Grad premalen za obojicu

"Po mom mišljenju, Oleksandr Usyk bi trebao biti sljedeći Tysonov protivnik. Ne bih se zamarao drugim borcima osim njega. Oni nisu Tysonova klasa“, rekao je tata Fury za Talksport.

No Tyson Fury ima jednu zanimljivu ideju. Htio bi se, naime, boriti na Old Traffordu, a u svom je intervjuu za The Sun prozvao i Cristiana Ronalda.

"Drago mi je da se vratio u Manchester, ali ovaj grad nije dovoljno velik za obojicu. Kad bih ja živio u Manchesteru, bilo bi problema", rekao je Fury.