Opet je zaiskrilo između Filipa Hrgovića i Alena Babića. Dva najbolja hrvatska profi teškaša ponovno su ušla u svoje dobro poznate verbalne obračune. Babić ga je ponovno izazvao na meč ali u Hrgovićevom taboru nisu zainteresirani za, kako su sami istaknuli, slabije rangiranog boksača.

Na to sve, Željko Mavrović prokomentirao je danas na presici Babićeve želje i izazvao reakciju i Babića. Inače, Filipov protivnik nije zvučno ime, radi se naime o crnogorskom boksaču Marku Radonjiću koji će se s Hrgom boriti 10. rujna u Klagenfurtu i Hypo Group Areni koja prima preko 30 tisuća gledatelja. Povodom tog meča, održana je i konferencija za medije na kojoj je Mavrović ukrao šou...

Mavrović izazvao Babića

ilip je napravio svoje već odavno i stekao ovu poziciju. Nije je napravio u zadnjih par mjeseci nego nakon puno godina truda. Ima Olimpijsku medalju i to je velika stvar. Filip nema razloga boksati s nekim tko ovog trenutka ne pripada po pravilnicima i kvaliteti toj klasi. Ja sam prije par mjeseci gledajući Mikea Tysona, koji je otvorio priču veteranskog boksa, također u treningu i kažem s nikakvom arogancijom i ako Babić želi boksati ja sam tu. Može doći u ring", izjavio je Željko Mavrović i dodao:

"Neka prođe preko mene ili ću ja preko njega prema Mike Tysonu. Moj put je prema veteranima, a ako Babić želi ozbiljan meč na razini na kojoj je on, ja sam tu. Nudim mu meč. Imam 52 godine u super sam formi i vjerujem da mogu odboksati odličan meč s njim i da mogu pobijediti. To je u ovom trenutku njegova razina i ako prođe dobro onda će mu i pozicija biti drugačija. Moj cilj nisu borbe s Joshuom ili Furyjem, ali rado bi se okušao s Tysonom i boksačima iz moje generacije. nema kod mene arogancije nego samo puno treninga. Volio bih s es tako mladim srčanim i boksačem okušati u ovom trenutku. Tu sam na raspolaganju".

Nije htio šutjeti - dva puta

Babić se dva puta obratio svojim fanovima glede toga. Prvi put kratko...

"Irokeza izgubio kompas, ako ga netko nađe javite se u dm. Kocke. To je to što me zanima", napisao je uz smajlić.

"Čovjek je upravo izjavio da je borba sa mnom korak unatrag za Kocku. Ja u top #40 - kocka #29, ali meč s #229 je u OK", ironičan je bio .

Nakon toga, uzeo je mob u ruke i snimio se. Morao je Babić objasniti svojim fanovima o čemu se radi ali to je napravio na sebi svojstven način, bez dlake na jeziku...

"Dragi moji engleski fanovi, znam da ne razumijete hrvatski jezik ali mene vam je sad upravo prozvao najgori boksački komentator na svijetu u povijesti valjda Željko Mavrović. Ima 62 godine i pazite sad, želi se boriti sa Savageom. Naravno, on se urotio s najvećim idiotom na svijetu, gospodinom duck faceom, Kockom. Pazite ovo, oni su kazali kako bi borba Hrgovića samnom za njega bila korak unazad. Ja TOP 40, Radonjić 229. Pa kakvi su to idioti ljudi dragi. E da, i još nešto. Taj 60-godišnjak, pazite i ovo, rekao je da bi se borio ili samnom ili s - Mike Tysonom", izjavio je Babić.